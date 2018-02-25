ilk milyonunu al - sayfa 39
Aslında bana bir parmak dürtmeye ihtiyacım yok - oh evet, bu forexte bir milyon kazanan adam!!! :-D
Ana şey, para çekme konusunda yolun sonuna doğru unutmaktır. Her ne kadar... :-D Forbes dergisinin kapağını aydınlatmak için - neden olmasın))
Çocuklara yatmadan önce masallar anneler tarafından okunur :-D Bunun aksini tartışmak, ispatlamak anlamsızdır. Teoriyi gerçek eylemlerle test edeceğiz. Evet, sürekli olarak günde %10 fazla bilgiçliktir. Bugün 10 yarın 50, yarından sonraki gün 2. Dedikleri gibi, bugün kazanabileceğinizi yarına kadar ertelemeyin :-D Ana şey +'da sabittir ve nihai hedef 97. işlem gününde bir milyondur))
"Bir amca için" çalışmaktan daha az rutin değil. Peki gerekli mi? Yılda% 100 - herhangi bir Rus işletmesi getirebilir (fazla kar).
Ah, söyleme, söyleme. Birincisi, "amcam için" çalışırken, zayıf sağlığım için büyük bir eksi olan çalışma programı tarafından kısıtlanıyorum.
İkincisi, ne tür bir işten bu kadar çok şey alacağımı bilmiyorum. Bir kez, 90'larda denedim - sadece boruya uçtum. Ve şimdi tanıdığım küçük iş adamlarına nasıl bakarsam bakayım hepsinin böyle bir kazancı yok.
Ve en önemlisi, bir işten bu kadar kazanç elde etmek için çok çalışmanız, çok emek harcamanız gerekiyor ve her şeyin yoluna gireceği bir gerçek değil. Hangi, yine, zaten sağlığımla ilgili sorunlu
Evet, oyununuz muma değer çünkü size bir sürüş sağlıyor.
Burada haklı olarak söylendi - sadece paraya ihtiyacınız yok. Forex'te para kazanmıyorsunuz. Sen oyna.
Eh, bazen de çok gerekli ...
Mesele şu ki, sadece paraya ihtiyacın yok.
İstediğini yapmak başka bir şey.
ilk milyonunu al
Laryx , 2015.04.04 16:51
Eh, bazen de çok gerekli ...
Kim aksini düşünür - onlar için üzgünüm !!!
Güçlü, geri çekilme. Bana bir milyon ver. (hayranlarla paylaş?)
Kendini idol yapma!!!
Bu sana gülüyorum.
Aptallığının bedelini ödeyeceksin.
Genellikle, her şey en başta, örneğin ayda% 100'e tabi olarak ne kadar yapılabileceğini bir kağıda yazarlar. Birkaç yıl içinde gezegendeki tüm paranın bu olduğu ortaya çıktı.
Ve burada, sağlıklı bir zihin, "Yani ayda %100 yapma fırsatım yok" sonucunu çıkarmalıdır.
Ama görünüşe göre herkes buna sahip değil, birileri komisyoncunun vermeyeceği şeyi buluyor, vb.
Bütün problemin, kendin hakkında çok düşünmen ve bahse girerim, tekrar ediyorum, aptallığının bedelini tamamen ödeyeceksin. Sanırım iki üç yıl daha böyle acı çekeceksin.
Ve son olarak, kesinlikle tüm sözleriniz / nedenleriniz vb. önemli değil, kazanılan parayı gösterirsin. İşte o zaman onları cebinizden/bavulunuzdan çıkartabilirsiniz "Forex'te kazandığım bu", zaten en azından bir şey olacak.
Kazanmanın (rulette olduğu gibi) oldukça mümkün olduğunu belirteceğim, eğer şanslı bir kişiyseniz, birden fazla kazanabilirsiniz. Ancak, büyük olasılıkla, hiç kimse sistematik olarak para kazanamaz, çünkü kimsenin önemli bir avantajı yoktur, ayda% 10 istikrarlı bile imkansızdır.
...ve zamanınızı harcamaktan ve kazanmaktan başka bir şey yapamazsınız. Ve burada yılda% 100'den bahsetmiyoruz bile - sıfırdan yüzde sonsuza gidiyor !!!
Dilinizle öğütmek için - torbaları yuvarlamayın.
Bana "sonsuzluk yüzdesini" göster.
Tekrar ediyorum - bir değil, birkaç tanıdığım var ve yıllık kar yüzdeleri% 100'den çok daha az.
Kim aksini düşünür - onlar için üzgünüm !!!
Birisi bunun gibi bir milyon elde etmeyi denemek isteyebilir. ))