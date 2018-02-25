ilk milyonunu al - sayfa 18
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir sinyal gönder, onu takip edecek miyiz yoksa hepsi bu mu?
Benim yönümde bir olumsuzluk dalgasının ardından, sözlerin saf alaycılık gibi görünüyor
Eh, muhtemelen ciddisiniz - sıradan bir mühendisin maaşının 3 hafta boyunca kahramanca boşalmasına baktınız - bu etkileyici !!! İşte size cevabım:
Dukas'ta ticaret yapıyorum. Platformları, herhangi bir izleme ve alım satım kopyalama hizmetine bağlı değildir. Raporlar, kişisel web sitelerinde verdiğim formda sunulmaktadır.
Ayrıca güven yönetimine sahipler, ancak yönetici olmak için, anladığınız gibi şu anda sahip olmadığım bir lisansa ihtiyacınız var. Belki gelecekte yaparım.
Ve genel olarak - neden diğer yolculara ihtiyacım var? Milyonlarca kişi için yeterli değil Son çare olarak, işlemleri göstermeden Dukas'tan MT'ye işlemleri kopyalayacağım - yani, analiz ve izleme için.
Orada da yatırım şifresi yok mu? Yani bize burada herhangi bir istismardan bahsedebilir misin?
Orada da yatırım şifresi yok mu? Yani bize burada herhangi bir istismardan bahsedebilir misin?
Ekran görüntülerimin doğruluğuna gelince:
Örneğin, aynı MQL5 üzerinde herhangi bir izlemenin çizilemeyeceğini size kim söyledi? Ne istersen çizebilirsin! Ve zamanımızda bunun için fazlasıyla fırsat var! Ve çeşitli dolandırıcılar bunları başarıyla kullanıyor.
Benim durumumdaki bu tür sıkıntıların anlamını bana açıklar mısınız? Burada hangi art niyetleri görüyorsunuz? Henüz DU'da para biriktirmiyorum. Bu aşamada bir sinyale abonelik düzenleme fırsatım bile yok !!! Ama o yaptıysa bile, ben neden yapayım? Doğru söylüyorlar - eğer kar eden iyi bir robotunuz varsa, neden satıyorsunuz? Özellikle ayda 20 dolar için Benim girişimim, tabiri caizse, gönüllülük esasına dayalıdır. Herhangi bir şüphe varsa - bilmiyorum, gerçek ticaretin videosunu çekebilirim.
Ancak, ilginç teklifleri değerlendireceğim. .
Bu arada, bir şey zaten var - bahisleri kabul etmek. Organize edebilirsiniz - Bahislerin kabul edileceği ve bahisler dahil tüm sonuçların izleneceği bir web sitesi yazacağım
Kişisel hesabımın yatırım şifresini neden bana söylersiniz? Sanırım bir uzaktan kontrol hesabı ve bir yatırım şifresi olacak))
Ekran görüntülerimin doğruluğuna gelince:
Örneğin, aynı MQL5 üzerinde herhangi bir izlemenin çizilemeyeceğini size kim söyledi? Ne istersen çizebilirsin! Ve zamanımızda bunun için fazlasıyla fırsat var! Ve çeşitli dolandırıcılar bunları başarıyla kullanıyor.
Benim durumumdaki bu tür sıkıntıların anlamını bana açıklar mısınız? Burada hangi art niyetleri görüyorsunuz? Henüz DU'da para biriktirmiyorum. Bu aşamada bir sinyale abonelik düzenleme fırsatım bile yok !!! Ama o yaptıysa bile, ben neden yapayım? Doğru söylüyorlar - eğer kar eden iyi bir robotunuz varsa, neden satıyorsunuz? Özellikle ayda 20 dolar için Benim girişimim - tabiri caizse gönüllü olarak. Herhangi bir şüphe varsa - bilmiyorum, gerçek ticaretin videosunu çekebilirim.
Yine de, ilginç teklifleri dikkate alacağım.
Bu arada, bir şey zaten var - bahisleri kabul etmek. Organize edebilirsiniz - Bahislerin kabul edileceği ve bahisler dahil tüm sonuçların izleneceği bir web sitesi yazacağım
Anlam hakkında konuşursak, o zaman burada teşhirciliğinizdeki noktayı göremiyorum. Yüz doları 97 günde limona çevirebilirsin - lütfen çevir.
Kısacası, ticarette her şey açıktır.
Artık vücut geliştirme hakkında konuşabiliriz.
Anlam hakkında konuşursak, o zaman burada teşhirciliğinizde bir nokta göremiyorum. Yüz doları 97 günde limona çevirebilirsin - lütfen çevir.
Kısacası, ticarette her şey açıktır.
Artık vücut geliştirme hakkında konuşabiliriz.
Amaç ne? Evet, incir onu tanırdı Sadece bir ısırık aldı. Belki halkın tanınmasını istediniz, belki başka bir şey - bilinçaltı düzeyde. Bizi kim parçalara ayıracak - her zaman kendimizi toplarla ölçmeye çalışıyoruz
Kazanmak için bahse girerim.
Cüzdan numarasını söyler misin?
Böyle bir olasılıkla, kazanma olasılığı 1000'e 1 olmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir.
Zafere 1 dolar koyanlar, Yazar kazanırsa 1000 dolar + Yazar'dan kendilerinin alırlar.
Kaybı üzerine 1 dolar bahse girenler, Yazar'ın kaybetmesi durumunda Yazar'dan 0.001 dolar + kendisininkini alırlar.
Kaybedenlerin parası Yazar tarafından alınır.
Kabul ediyorum?
Böyle bir olasılıkla, kazanma şansı 1000'e 1 olmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir.
Zafere 1 dolar koyanlar, Yazar kazanırsa 1000 dolar + Yazar'dan kendisininkini alır.
Kaybı üzerine 1 dolar bahse girenler, Yazar'ın kaybetmesi durumunda Yazar'dan 0.001 dolar + kendisininkini alırlar.
Kaybedenlerin parası Yazar tarafından alınır.
Bir şeyi berbat ettin - bahsi başlatan kazancından emin - yani tam tersi olmalı:
Böyle bir olasılıkla, kazanma oranları 1 ile 1000 arasında olmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir.
Kaybına 1 dolar bahse giren, Yazar'ın yenilmesi durumunda Yazar'dan 1000 dolar + kendisininkini alır.
Zafere 1 dolar koyan, Yazarın kazanması durumunda Yazardan 0,001 dolar + kendisininkini alır.
Kaybedenlerin parası Yazar tarafından alınır.