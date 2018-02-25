ilk milyonunu al - sayfa 17
İyi akşamlar.. Çok uzun zamandır arıyordum, biri bana kapanış fiyatı , açılış fiyatı (inşaat fiyatını seçme yeteneği ile) inşa edilmiş hareketli bir ortalamayı nerede bulabileceğinizi söyleyebilir mi, ancak sadece mumlardan herhangi biri için veya mumları ayrı ayrı ayıklayın ..
"Karlı" derken ne demek istediğinizi bilmiyorum ama er ya da geç, eğer bir tüccar pes etmezse, en makul olanın %3-5 olduğunu ancak istikrarlı olduğunu anlar. ve bu yüzdelerin yaşam için yeterli olması için normal bir depozitoya ihtiyacınız var, bu "çünkü"
Bu tam olarak yapmayı planladığım şey. Sanırım bundan sonra kendimi ayda %5-10 ile sınırlayacağım ve yönetime güveneceğim :-D
Takip edemezsin baykuş deposunu birleştirir
Hatta parasını kaybedeceğine 1000 dolar bahse girmeye bile razıyım))))
Peki genç adam!!! :-D Dağıt. Bakarsın kalabalık tepeden tırnağa senin sinyallerine koşar..
Ayrıca birçok raporum var. Örneğin, bir ay içinde birkaç gün içinde %19,000.
Bir yoldaş burada paralel bir başlıkta manuel ticarette hızla düşen euro için mevduatta günlük %10'luk "muhteşem" artış hakkında tartıştı. Mesela bu senaryoda 97 günde 100 dolarla dolar milyoneri olabilirsiniz. Ne başlangıç:
Toplamda, üç gün içinde %50'den biraz daha azına sahibiz.
Maratona katılmak isteyen varsa - hoş geldiniz! Başarımızın ekran görüntülerini yayınlıyoruz, "Foma") ile paylaşıyoruz)
Peki, kötü diller ve kıskanç insanlar olmadan nerede? Kıskançlık bir mengenedir! Boreeeee!!!!
Toplam maliyetin %5'i için teklifleri kabul ediyorum :-D
Bu arada, iyi fikir!
Forumda oranlarla güvenebileceğiniz güvenilir bir kişi bulmanız gerekiyor!
Harika dostum, ben de 97 günde bir milyon istiyorum, nereden bir imza sahibi bulabilirim ve mümkünse, bana nasıl ticaret yaptığınızın ve 97 günde nasıl milyon kazanabileceğinizin bir dökümünü verin.
Eh, muhtemelen ciddisiniz - sıradan bir mühendisin maaşının 3 hafta boyunca kahramanca boşalmasına baktınız - bu etkileyici !!! İşte size cevabım:
Dukas'ta ticaret yapıyorum. Platformları, herhangi bir izleme ve alım satım kopyalama hizmetine bağlı değildir. Raporlar, kişisel web sitelerine getirdiğim formda sunulmaktadır.
Ayrıca güven yönetimine sahipler, ancak yönetici olmak için, anladığınız gibi şu anda sahip olmadığım bir lisansa ihtiyacınız var. Belki gelecekte yaparım.
Ve genel olarak - neden diğer yolculara ihtiyacım var? Tüm milyonlar için yeterli değil Eh, aşırı durumlarda, işlemleri görüntülemeden Dukas'tan MT'ye işlemleri kopyalayacağım - yani, analiz ve izleme için.
Figasse'ye bir ay içinde birkaç gün içinde bunun nasıl mümkün olduğunu ve nihayet ne olduğunu, gerçek hayatta veya rüyada %19,000 yaptığınızı yorumlayın. ekran atmak
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
ilk milyonunu al
mmmoguschiy , 2015.03.16 10:5419.000'in 16.000 olduğu ortaya çıktı :-D
http://fortrader.ru/services/contest/single?id=46