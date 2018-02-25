ilk milyonunu al - sayfa 34
Daha. Geri sayım, bir sonraki depozitonun açıldığı veya yenilendiği andan itibaren değil, ilk para yatırma işlemini "günde% 10" yapmaya başladığı andan itibaren yapılmalıdır. İşte o zaman skor belli olur.
stüdyoya notlar!
Üzgünüm ama “günlük %10” kursunuza kaydolmadım ve genel olarak, kayıt defterinize bakmak daha iyidir.
MMMavrodi'nin hatırladığı bir şey.
Ancak bazı çubuklar veya başka bir işaret size bir geri dönüşün olacağını söylüyorsa, bunun tam olarak bu şekilde olacağını, aksi halde olmayacağını %100 garantiyle söyleyemezsiniz. Evet, kendin kabul ediyorsun, başarısızlığa n kez izin veriyorsun. Yani, ne tür bir işaret kullanırsanız kullanın, aslında TAHMİN OYNAYIYORSUNUZ!!!
Bu nedenle evet haklısınız - stratejim yok ve tahmin oyunu oynuyorum. Pekala, sen de oynuyorsun - kabul edecek gücü bul!!!
Tekrar ediyorum - tahmin oyunu, tarihin analizi sonucunda ortaya çıkan katı kurallara değil, isteklerinize göre karar verdiğiniz bir oyundur.
Bazı işaretler bunun bir geri dönüş olacağını söylüyorsa - o zaman açıkça söyleyebilirim ki "bu durumda, şu veya bu yüzde vakalarda bir geri dönüş olacak". Ayrıca şunu da söyleyebilirim, "HER ZAMAN bir işaret göründüğünde, şöyle bir hareket yaptım - şöyle bir sonuç çıktı."
Kendi ticaretinizde kurallara uymazsınız. Tarihe göre hareket ederseniz sonucun ne olacağını söyleyemezsiniz. Üstelik, anladığım kadarıyla, işaretlerin kendileri bile içinizde "yüzer" - bu durumda neden bir seviye olduğu ve diğerinde neden olmadığı konusunda net kriterleriniz yok.
Farkımız burada yatıyor. İşte burada "tahmin" devreye giriyor. TC'nin net bir analize dayanması gerektiğine inanıyorum. TS'niz arzularınıza dayalıdır. Piyasa bizim arzularımızı umursamıyor.
Hangi kurallara uyuyorum? Belki sana bir milyonluk dairenin anahtarını veririm?
Ne huzursuz!!! Tekrar ediyorum. Doğru girdilerin yüzde kaçı "TS" nizi veriyor? Bu doğru - 50/50. Aslında, yazı tura atıyorsunuz ve her seferinde bir mucize - aracınızın olması gerektiği gibi çalışacağını umuyorsunuz. Eğer işe yaramazsa, onu yazın. TİPİK TAHMİN!!! Herhangi bir araç gibi.
Hangi kurallara uyuyorum? Belki sana bir milyonluk dairenin anahtarını veririm?
TC'm kesinlikle 50/50 vermiyor - bu bir kayıp. Ben "yazı tura atmıyorum".
TS 50/50 çıktı verdiğinde, TP/SL = 1.5 oranı zaten iyi bir sonuç verir.
Farklı araçlar denedim. Aşırı durumlardan - vakaların sadece% 10'unda kazanç sağlayan bir TS vardı. Ancak TP/SL oranı 15'tir.
Aksine TS var, vakaların% 80'inde kar sağlıyor, ancak TP / SL oranı = 0,3
Burada "tahmin" yoktur - her şey hesaplanır ve kontrol edilir.
mmmoguschiy :
Hangi kurallara uyuyorum? Belki sana bir milyonluk dairenin anahtarını veririm?
Evet, bunların hiçbiri sende yok dostum... Sen tipik bir balabolsun. Daha ilk sayfadan belliydi. Ve sadece heyecan uğruna ticaret yapıyorsun. Size kalmış, heyecan da oldukça iyi bir kazanç...
MMgüçlü, deneye devam ederseniz - sinyali göstermek için MT4'te yapın. Ve hasta olacağız.