ilk milyonunu al - sayfa 32
Kin yok.
Günde %10 gerçekçi değil. Ve günde %10-100 arasını kolayca yaptığını yazanlar ise balabol.
Bu deney bunun mükemmel bir teyididir.
Deney devam edecek mi?
Deney devam edecek mi?
mmmoguschiy'nin başka bir hesabı nasıl birleştireceğini görmek ister misiniz?
Bizim Hiawatha- mmmoguschiy , bir tüccarın ihtiyaç duyduğu temel şeye sahip değil - net bir ticaret stratejisi. Oldukça ilginç raporundan, seviyelere göre ticaret yaptığı, ancak aynı zamanda herhangi bir koşul olmaksızın "fenerden" seviyeleri kabul ettiği anlaşılmaktadır.
Bu yaklaşımla geçici olarak şanslı olabilir, ancak orta vadede bile (uzun vadede bahsetmiyorum bile) onu sadece bir tahliye beklemektedir.
mmmoguschiy'nin başka bir hesabı nasıl birleştireceğini görmek ister misiniz?
Sakin ol, metamorfoz avatarı olan adam!!! Bidenizin dibine boşaltın!!! Başarı bekliyorum çünkü ben MMM-Güçlüyüm!!!
Şimdiye kadar, MMM gücünüz sadece balaboliktir. Ve aslında - ustaca birleştiniz.
Sana özellikle sordum - anlaşmaları nasıl açarsın - bak bana ne cevap verdin. Ticaret yaptığınız seviyeleri nasıl belirlediğinizi bile net olarak söyleyemezsiniz. Hangi kurallara göre? Bu kurala bakmak ve sen, ben ve forumdaki herhangi bir üye tam olarak aynı seviyeyi belirledi. Böyle bir kuralınız var mı? Anladığım kadarıyla, hayır.
Eh, diğer eylemler için - anladığım kadarıyla, kural yok, bir "tahmin oyunu". Bu yaklaşımla, bir tahliye dışında bekleyecek bir şey yoktur ve hesabınıza sadece birkaç milyon dökerek bir milyon kazanabilirsiniz.
Laryx , 2015.03.31 21:42
Şimdiye kadar, MMM gücünüz sadece balaboliktir. Ve aslında - ustaca birleştiniz.
Bu daha çok bir bahane gibi ama ben gerçekleri analiz etmeye alışığım. Ve gerçekler, asıl tahliyenin gerçekleşmediğini söylüyor !!!
Beyler, neyi tartışıyorsunuz? Kursumun öğrencilerinden biri (Moskova'da ikamet eden biri) kendisine miras kalan garajı 12.000 USD'ye sattı. . Bir hesap açtım ve her gün alım satımımın raporlarını yayınladım. Raporların anlamı, o günlerde aracı kurumların en hafif tabirle vicdani olmadığıdır. Bu nedenle her şey halka açık sergileniyor. Böylece üç ayda 800.000 tane yaptı. Takip etmekten bıktım. Şubesi Kızıl Meydan'da seks hakkında bir şaka gibi oldu. Yaklaşık 7-8 yıl önceydi.. Ama hallerini internetten bulmaya çalışırsan bulabilirsin bence. Ve özellikle, ben de yakında gideceğim (iyi, ikinci evin olduğu yer) kendiminkini alacağım, düzelttiklerim ve ayrıca arkadaşım gibi 20 dolarlık bir hesap açacağım ve bir çift için ticaret yapacağım haftalar. Her gün, Devlet. Ve tüm bunlar bunun gibi forum konuları için veya "depozito nasıl dağıtılır" veya "tüm milyonerler var, sadece biz .." vb.
Depozito birikiminizin ilerlemesini izlemek ilginç olacak
