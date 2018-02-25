ilk milyonunu al - sayfa 25
evet evet evet, devam et)
Sana kolayca günde %20 vermemi ister misin?
%30 mu istiyorsun?
belki günde %40 ilgini çeker?
%50 kesinlikle kaçırılmaması gereken bir orandır.
%60? Sadece yakalamanın ne olduğundan şüphelenmeye başladığınızı merak ediyorum)
%70 sorun yok
Günde %80. Kim daha büyük?
%90...
amin)
Alay etmeye gerek yok) Yılda bir kez sopa vurur. Birkaç yıl önce, clubforex bir milyon dolar kazanan bir Çinli hakkında yazdı, bundan önce her biri yüz civarında 30'dan fazla mevduatı birleştirdi.
Şimdi bunun hakkında konuşmak utanç verici, ama:
TARAMA YAPABİLİRSİNİZ!!! BİRLEŞTİM!!!
Yarın duygular geçecek - her şeyi daha ayrıntılı olarak imzalayacağım !!!
mmmoguschiy Hiawatha utanmadı,
Yay almaya teklif edildi,
Böylece inatçı rakipler
Doğru olduğundan emin ol.
Ve yarışma sırasında
Tüm atıcıların sonuçları
onlar sadece harikaydı
Ama ne yazık ki, istisna dışında
(Kabul etmek benim için ne kadar zor olsa da)
Hiawatha sonucu.
her zamanki gibi Hiawatha
Oklarını yukarı gönderdi.
o çok iyi yaptı
Yerinden olmayan ne kaldı
Ama aynı zamanda, ne yazık ki,
Hedefi asla vurmayın.
"Pekala," dedi Kızılderililer,
Başka bir şey beklemiyorduk."
Hiawatha, utanmadım,
Kalem kağıt istedim
Varyansları hesapla
Ve sonunda sayıları çıkardı,
Hangisi belli oldu
Oklar ne başardı
Yalnızca önyargılı sonuçlar
ve dispersiyonlar
Biz aynıyız
Ve hiç de farklı değillerdi.
Dağılımdan, hangi
Hiawatha'nın kendisi ulaştı.
Bununla birlikte, Hintliler
Rakamlara inanmayın
Kahramandan alındı
Onun hafif yayı ve okları
Ve belki dediler
Hiawatha gerçekten
Üstün istatistikçi,
Ama aynı zamanda tamamen
Bir tetikçi olarak işe yaramaz.
Dispersiyonlara gelince,
Yani şarkı sözleri: Bazı kaba cahil
Böyle bir söz söyledi
Dürüst olmak gerekirse, nedir
İstatistiksel bir yayında
tekrar etmeye cesaret edemem.
Ve şimdi yoğun ormanda
Gezici üzgün Hiawatha.
Durmadan düşünmek,
Normal hatırlıyor
Bu dağıtım yasası
Sapmalar ve hatalar
Onu sonsuza dek mahrum eden şey
En iyi atıcıya şan.
Ve bazen gelir
Muhtemelen ayık bir düşünceye
Daha doğru nişan alma ihtiyacı
Yerinden olma riskine rağmen,
Ancak sonuç olarak
Bazen başarır
Hedefi bir okla vur.
Hayatın anlamını düşünmen övgüye değer.
Bugün dünyamızda başarı, ellerini daha çok çırpan ve bazı insanlara yaltaklanan kişidir. Ve ne kadar güçlü alkışlarsa, başarı o kadar büyük olur.
Drenaj hakkında çok fazla endişelenme. Fon üzerinden %5 ve Forex'te daha da az kazanıyorlar. Ve akılda değil. Her şey bu kadar basit olsaydı, tüm profesörler inanılmaz derecede zengin olurdu.
Depozitoyu birkaç kez 3-4 kat arttırdı ve sonra birleşti.
Bana öyle geliyor ki, burada para kazanabiliyorsanız, o zaman sadece sıkıcı ve sıkıcı kalıplar bulmak ve bunlara bahis yapmak, istatistiksel olarak kazanmak için çalışmak.
açık sözlülüğün için teşekkürler!!!
Sergey Panteleyeviç? makyajlı seni tanımıyorum
Ne yazık ki, bu bir düzenlilik değil, bir milyon kazanmak için 30 mevduatı boşaltmak yeterli değil.
evet, komisyoncu bu şekilde avantajlı bir başlangıç yapar.
Örnekler boşanma sunumunun bir paragrafında yer almaktadır .
ikna etmedi. Henüz birleştiğinize kendinizi ikna etmediniz mi? Bir denge göstergesi için terminalinize bakın.
Koştu ... ve bu fantezi değil, bu benim bazılarının yaşam gerçeklerine dair kişisel gözlemim. Senin böyle olmadığını kim söyledi?
ve bu fantezi değil, bu benim bazı hayatların gerçeklerine dair kişisel gözlemim. Senin böyle olmadığını kim söyledi?
Ve benim "böyle" olduğumu kim söyledi?
Alay etmeye gerek yok) Yılda bir kez sopa vurur. Birkaç yıl önce, clubforex bir milyon dolar kazanan bir Çinli hakkında yazdı, bundan önce her biri yüz civarında 30'dan fazla mevduatı birleştirdi.