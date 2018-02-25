ilk milyonunu al - sayfa 27
Ben bu resimde değilim, psikoloji konusundaki saygısız bilginizi bir kez daha göstermenize gerek yok.
Ve insanları aldatmak için saygısız yeteneğinizi göstermiyorsunuz. Diğer bilimlerde olduğu gibi psikolojide de birçok yön ve öğreti vardır. Tıpkı forex gibi. Daha yakından bakın - solda bir kulüp olan bir adamsınız
Belki. Ancak, bunların birkaç örneği var, ama var. Örneğin AntFX. Yine de bazen, çok denersen işe yarar.
Tüm mevduatlarımı şu şekilde birleştirdim:
Yönü doğru seçtim, skoru birkaç kez arttırdım ama sonra hep bir terslik aramaya başladım ve bu hep bir boşalmaya neden oldu.
mmmoguschiy , bir şey anlamadım ... Nasıl ticaret yaptınız?
İyi bir ticaret raporunuz var gibi görünüyor, ancak aynı zamanda belirli kararların neden alındığı hiç açık değil. Hangi ilkelerden geldiniz?
Hadi, hadi, sızdırılan mevduatların sayısının bir milyon kazanma olasılığını artırdığını düşünmeye devam edin.
Psikolojik stresle doludur. Bir robottan daha iyi, vps'ye koyun ve unuttum)
yakın gelecekte yapmayı planladığım - sadece JForex API'sini incelemek için kalıyor
Her şey daha kolay, metatrader4 aracılığıyla ticaret yapma fırsatına sahipler. Anladığım kadarıyla köprünün karşısındaki üçüncü taraf bir şirket ticaret yapmayı mümkün kılıyor.
En azından demoda, anlaşmalar elle açıldı.
Tam olarak paylaşın. Ticaretin temeli neydi?
Strange'in dediği gibi - pire yakaladı Ve bunlar hızlı enfeksiyonlar !!!
Ama ciddice?
Raporunu okumalısın! "Seviyeler"den bahsediyorsunuz ama neden bu seviyelerin olduğunu söylemiyorsunuz. Hareket hakkında konuşuyorsunuz - ve yine neden böyle bir hareketin olduğunu söylemiyorsunuz ...
Sürekli olarak bir araç kazanmak için demir olmalıdır. Yani, herhangi bir eylemin çok net kuralları olmalıdır. sende var mı