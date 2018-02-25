ilk milyonunu al - sayfa 27

Yeni yorum
 
Integer :
Ben bu resimde değilim, psikoloji konusundaki saygısız bilginizi bir kez daha göstermenize gerek yok.
Ve insanları aldatmak için saygısız yeteneğinizi göstermiyorsunuz. Diğer bilimlerde olduğu gibi psikolojide de birçok yön ve öğreti vardır. Tıpkı forex gibi. Daha yakından bakın - solda bir kulüp olan bir adamsınız
 
mmmoguschiy :
Ve insanları aldatmak için saygısız yeteneğinizi göstermiyorsunuz. Diğer bilimlerde olduğu gibi psikolojide de birçok yön ve öğreti vardır. Tıpkı forex gibi. Daha yakından bakın - solda bir kulüp olan bir adamsınız
ve kimi, ne zaman ve nerede aldattım?
 
forexman77 :
Belki. Ancak, bunların birkaç örneği var, ama var. Örneğin AntFX. Yine de bazen, çok denersen işe yarar.
İşin aslı, başarı hikayeleri var gibi görünüyor ama yok. Bir peri masalında gibiyiz! O halde zaten bu karanlık tünele ışık tutmak gerekiyor!!!
 

Tüm mevduatlarımı şu şekilde birleştirdim:

Yönü doğru seçtim, skoru birkaç kez arttırdım ama sonra hep bir terslik aramaya başladım ve bu hep bir boşalmaya neden oldu.

 
Laryx :

mmmoguschiy , bir şey anlamadım ... Nasıl ticaret yaptınız?

İyi bir ticaret raporunuz var gibi görünüyor, ancak aynı zamanda belirli kararların neden alındığı hiç açık değil. Hangi ilkelerden geldiniz?

Strange'in dediği gibi - pire yakaladı Ve onlar çevik enfeksiyonlardır!!!
 
Integer :
Hadi, hadi, sızdırılan mevduatların sayısının bir milyon kazanma olasılığını artırdığını düşünmeye devam edin.
Arkadaşım - olasılık olasılıktır, ancak henüz kimse kendi üzerindeki çalışmayı iptal etmedi !!! Ancak ihtimal artıyor!
 
forexman77 :

Psikolojik stresle doludur. Bir robottan daha iyi, vps'ye koyun ve unuttum)

yakın gelecekte yapmayı planladığım - sadece JForex API'sini incelemek için kalıyor
 
mmmoguschiy :
yakın gelecekte yapmayı planladığım - sadece JForex API'sini incelemek için kalıyor

Her şey daha kolay, metatrader4 aracılığıyla ticaret yapma fırsatına sahipler. Anladığım kadarıyla köprünün karşısındaki üçüncü taraf bir şirket ticaret yapmayı mümkün kılıyor.

En azından demoda, anlaşmalar elle açıldı.

 
forexman77 :
Tam olarak paylaşın. Ticaretin temeli neydi?
bunu hemen formüle edemezsiniz)) Kararlarım, yalnızca geçmiş deneyimlere dayanan duruma ilişkin kişisel bir vizyondan alındı. Artı birkaç az çok konuşan hindi, artı bir vakıf, artı haberler, artı seçenek duyarlılığı hakkında yeni bilgiler. Genel olarak, bir şekilde
 
mmmoguschiy :
Strange'in dediği gibi - pire yakaladı Ve bunlar hızlı enfeksiyonlar !!!


Ama ciddice?

Raporunu okumalısın! "Seviyeler"den bahsediyorsunuz ama neden bu seviyelerin olduğunu söylemiyorsunuz. Hareket hakkında konuşuyorsunuz - ve yine neden böyle bir hareketin olduğunu söylemiyorsunuz ...

Sürekli olarak bir araç kazanmak için demir olmalıdır. Yani, herhangi bir eylemin çok net kuralları olmalıdır. sende var mı

1...202122232425262728293031323334...217
Yeni yorum