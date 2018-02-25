ilk milyonunu al - sayfa 13

MIG32 :
Ve platform nedir?
Dukas'tan.

ZY Üzerinde adlandırılmış borular yapmayı bilen biri varsa, kodu paylaşın - benim için işe yaramadı! Sonra bir sinyal olacak (MQL'ye paralel olarak) ve buna göre izleme ))
 
mmmoguschiy :
Dukas'tan.

ZY Üzerinde adlandırılmış borular yapmayı bilen biri varsa, kodu paylaşın - benim için işe yaramadı! Sonra bir sinyal olacak (MQL'ye paralel olarak) ve buna göre izleme ))

Oradan çıkmayı denedin mi? Para çekme ücretlerini oraya kopyaladım:

Yapılan ödeme 1 CHF 20 2
15 2 EUR / 15 GBP / 2000 JPY
20 USD / 20 AUD / 20 CAD
SGD 25 / PLN 65 / HKD 180
DKK 150 / MXN 300 / NOK 150
30 NZD / 1800 RUB / 160 SEK

50 TL / 250 ZAR / 150 CNY

Biraz pahalı.

 

Dolayısıyla, ilk sonuç açıktır: Günde %10 ve her gün yapılamaz. Sözler eylemlerle ters gitti.

Tamam, koşulları değiştirin: bu %10'luk ortalama olsun. Onlar. şimdi zaten kârsız günlerin olacağı varsayılıyor. Ancak gün sayısındaki kısıtlamalar aynı 97 işlem günüdür.

 
Hayır, henüz denemedim. Herhangi bir miktardan 10 ABD doları çekin. Diğer ofisler için aynı. Bence sorun olmayacak - ofis ciddi görünüyor - sonuçta İsviçre bankası! )) Ama bir milyonla elbette sorunlar ortaya çıkabilir
 
Günde %10 - başardı! Her gün başarısız

Koşullar kabul edildi - deneyeceğiz
 
Mümkün olsaydı, şu anda hesapta 236 banknot vardı, ama aslında - 169. Ve genel olarak, bu tür tutarların bir anlamı yok. Biri topuğunun göğsüne vurdu, şimdi iki katı ve cebinde bir limon var ve tüm bu enayilerin etrafında, yılda sefil yüzde 30 ile yetiniyorlar.
 
Teşekkürler - programa aşinayım
 
Tamsayı : O zaman neden başardığını yazıyorsun? Kendini çok zeki sanıyorsun ama etrafta enayiler var mı? İddiaya gireceğinizi ve herkesin inanacağını mı sanıyorsunuz?

mmmoguschiy Hiawatha sinirlendi
Ve üniversitede olduğunu söyledi
Bilime adanmış
İstatistik denilen şey
Kendini haklı gören
kardeşlerine öğret
Hemen onlara ders verdim.
Hatalar yasasını hatırladı,
kesik eğriler,
bilgi kaybı,
başardığını ifade etti
tarafsız sonuçlar,
Ve dedi ki birçok şeyden sonra
Bağımsız girişimler
onların sonunda olsa bile
Hedefi asla vurmadı.
Orta nokta ne olursa olsun
Hedef dışı
Kesin olarak sonuca varılabilir
Kusursuz vurduğu


Ama inatçı Hintliler
Hiawatha'ya itiraz ettiler,
anlamadıkları şey
Bu kadar belirsiz bir mantık.
hiç ilgilenmiyorlar
Çabalarının sonucu.
Ve varsayıyorlar
Avcının uygun şekilde yapması gerekenler
Hedefe ateş edin. Ve eğer olacaksa
Okları boşa harcıyor -
Onları kendim ödemek zorundayım.

 
Integer :
O zaman neden başardığını yazıyorsun? Kendini çok zeki sanıyorsun ama etrafta enayiler var mı? İddiaya gireceğinizi ve herkesin inanacağını mı sanıyorsunuz?
Daha dikkatli okuyun - tam olarak neyin başarılı olduğu ve hiçbir soru olmayacak;)

Kimin orada olduğu ve ne düşündükleri umurumda değil - bu onların hakkı)) Benim işim bunun mümkün olduğunu göstermek. Eh, çerçeveler mahmuzlanıyor))
