ve kimi, ne zaman ve nerede aldattım?
bunu hemen formüle edemezsiniz)) Kararlarım, yalnızca geçmiş deneyimlere dayanan duruma ilişkin kişisel bir vizyondan alındı. Artı birkaç az çok konuşan hindi, artı bir vakıf, artı haberler, artı seçenek duyarlılığı hakkında yeni bilgiler. Genel olarak, bir şekilde
Yani, "sezgiyle" işlem yaptım ??? Peki ... o zaman neden birleştiği açık ...
Henüz "sezgiyle" ticaret yapacak, düzenli olarak kazanan tek bir tüccar görmedim ...
Hintliler dedi ki...
Başka bir şey beklemiyorduk...
Sadece düzeltilmesi gereken gerçekten çalışan bir aracınız olduğunu düşündüm ...
Tüm mevduatlarımı şu şekilde birleştirdim:
Yönü doğru seçtim, skoru birkaç kez arttırdım ama sonra hep bir terslik aramaya başladım ve bu hep bir boşalmaya neden oldu.
1. Ben - handikaptan kazanamayacağınız. 2. Ben - resimde değilsin
1. Bunu iddia etmedi.
2. Zadalbalı psikolojik terkler. Hiç jerboa gördün mü? Evet? Yani sen bir jerboa mısın? Evet?
Her şey daha kolay, metatrader4 aracılığıyla ticaret yapma fırsatına sahipler. Anladığım kadarıyla köprünün karşısındaki üçüncü taraf bir şirket ticaret yapmayı mümkün kılıyor.
En azından demoda, anlaşmalar elle açıldı.
Bay Credo - Yavaş
Bu, piyasadan çok daha sonra ticaret yaptığınız klişelerin değiştiği pusu. Bugün işe yarayabilir ve sonra durabilir ve beyin hala modası geçmiş kalıplara yapışacaktır.
Evet, eğer "beyin yapışırsa" ... Aksi takdirde yakalar, ama orada olmaz ...
Bu bir ticaret değil, bu bir "tahmin oyunu". Ve "tahmin oyunu" ile - tahliye kaçınılmazdır. Özellikle agresif bir şekilde ticaret yapıyorsanız.
Sürekli olarak bir araç kazanmak için demir olmalıdır. Yani, herhangi bir eylemin çok net kuralları olmalıdır. sende var mı
Piyasa değişkendir. Öyleyse neden TS esnek olmasın?
Taleb'in Randomness Tarafından Kandırılmış adlı bir kitabı var. Kendim okumadım. Fikir ilginç.
Birkaç olay var ve aralarında bir bağlantı var gibi görünüyor. İşe yaradığına inanmaya başlarsın. Ve sonra bunun sadece bir tesadüf olduğu ortaya çıkıyor.
Bütün insanlık tarihi bunun pek çok örneğini içerir.
Ve II. Dünya Savaşı'nda bile, ordu adaya indi ve medeniyetten kopmuş Papualar vardı.
Askerler onlara boncuklar, aynalar, konserveler ve medeniyetin diğer yararlarını verdi.
Savaş bitti, asker gitti. Ve Papualar, tekrar uçacaklarını umarak uçakları cezbeden saman uçaklarından kuklalar yapmaya başladılar)
Piyasada durum aynı. Piyasa değişti ama piyasanın normale dönmesini umarak “saman uçakları” inşa etme olaylarını zihnimizde tekrarlamak istiyoruz.