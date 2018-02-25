ilk milyonunu al - sayfa 31
Bir yoldaş burada paralel bir başlıkta manuel ticarette hızla düşen euro için mevduatta günlük %10'luk "muhteşem" artış hakkında tartıştı. Mesela bu senaryoda 97 günde 100 dolarla dolar milyoneri olabilirsiniz. Ne başlangıç:
Toplamda, üç gün içinde %50'den biraz daha azına sahibiz.
Maratona katılmak isteyen varsa - hoş geldiniz! Başarımızın ekran görüntülerini yayınlıyoruz, "Foma") ile paylaşıyoruz)
100-200.000$'lık bir depo ile, çoğu broker kaldıracı 1:5 veya daha azına indirir.... bu yüzden dikkat edin (brokerin düzenlemelerini okuyun), hızdan bahsetmiyorum. veya 100 binden sonra doğrudan borsa çıkışına gitmeniz gerekiyor
daha fazla - FIX DMA HFT MM ve diğer yaşam zevkleri
peki, kim 100k sahibi olduğum için sadece düşük mevduatlı tüccarlar için mevcut olan "standart" fonları kullanmaya devam edeceğimi söyledi?
Siz aracı değiştirene kadar, değişen resmi mecazi olarak "anlamayacak".
TC'de bir uygulanabilirlik kriteri olmalıdır - resmin değiştiğini gösteren "musluğu durdur". Kural olarak, bu bir kontrol düşüşü ve kelimelerin kontrol sırasıdır. Bu koşullardan biri sağlanır sağlanmaz robot derhal durmalıdır.
... ve vazoya uçun.
Değil. Gerekli değil. Demonte için elimde.
Pekala, burada birisi 97 gün içinde 1 milyona bir şey dağıtmak istiyor ........ en az 90 günlük bir hesap açacaksınız .... ikinci hesap ... minimum eşik olan ... daha fazla 100.000 dolardan fazla ve bu da daha az - "bizim" brokerlerimizde... bu yüzden omzunuzu kesecekler, yukarıdaki yazıyı okuyun.... sadece not alın...
Bu arada, kuralların gözden geçirilmesi gerekecek - çerçeveler ticaret üzerinde hala kötü bir etkiye sahip
Şimdi bunun hakkında konuşmak utanç verici, ama:
TARAMA YAPABİLİRSİNİZ!!! BİRLEŞTİM!!!
Yarın duygular geçecek - her şeyi daha ayrıntılı olarak imzalayacağım !!!
Kin yok.
Günde% 10 gerçekleştirilemez. Ve günde %10-100 arasını kolayca yaptığını yazanlar ise balabol.
Bu deney bunun mükemmel bir teyididir.