Laryx :

Yani, "sezgiyle" işlem yaptım ??? Peki ... o zaman neden birleştiği açık ...

Henüz "sezgiyle" ticaret yapacak, düzenli olarak kazanan tek bir tüccar görmedim ...

Hintliler dedi ki...

Başka bir şey beklemiyorduk...

Sadece düzeltilmesi gereken gerçekten çalışan bir aracınız olduğunu düşündüm ...

Herhangi bir sezgi deneyime dayanır. Haber, küresel bir uzun vadeli faktördür ve buna karşı çıkamazsınız!!! Oldukları ve olacakları seviyeler!!! Bunlar destek ve direnç seviyeleridir. "Savaşın devam ettiği" yerler - fiyatın bir süre döndüğü en büyük hacme sahip en fazla sayıda işlem vardı. Size onlardan bahsetmek benim için değil - siz eski zamanlayıcısınız, bu yüzden her şeyi biliyorsunuz !!!

Birçok "sistem" denedim, ancak hiçbiri istenen sonucu vermedi. Tek değerli sistem arbitrajdır - gerçekte elde edilmesi çok gerçekçi olmayan bir zaman kazancı. Ama bazı insanlar başarılı. Göstergeler ve diğer tortular - çalışmıyor. Handikap anlaşmaları hakkında bilgi yok, bu nedenle işlem gören hacimlerin analizi de sorunlu.

Sadece bir şey kalır - deneyim ve sezgi. Bir robotu öğretmek zordur. Sadece yapay zeka olsa da, bu yönde henüz kazmamıştır.
 
Integer :

1. Bunu iddia etmedi.

2. Zadalbalı psikolojik terkler. Hiç jerboa gördün mü? Evet? Yani sen bir jerboa mısın? Evet?

ayy - psikolog kendini çizdi
 
forexman77 :
Bu, piyasadan çok daha sonra ticaret yaptığınız klişelerin değiştiği pusu. Bugün işe yarayabilir ve sonra durabilir ve beyin hala modası geçmiş geçmiş kalıplara yapışacaktır.
robot daha sonra anlayacaktır - ancak siz onu anladıktan ve yeniden eğittikten sonra
 
forexman77 :
Güçlü bir şekilde yavaşlar mı?
denemeye bile çalışmadı - şiddetle diyorlar
 
Laryx :

Bu bir ticaret değil, bu bir "tahmin oyunu". Ve "tahmin oyunu" ile - tahliye kaçınılmazdır. Özellikle agresif bir şekilde ticaret yapıyorsanız.

sen Vanga mısın? önceden biliyor musunuz?
mmmoguschiy :
Ve neden? Bu soruyu sormadın mı?

 
mmmoguschiy :
robot daha sonra anlayacaktır - ancak siz onu anladıktan ve yeniden eğittikten sonra

Ancak bu, psikolojik stresi büyük ölçüde azaltacak önemsiz bir faktör değildir. Sinirler daha iyi olacak.

Ana şey, içinde hata yapmamaktır. Bir döngü ve bir depozito, bir dakika içinde birleşecek.

 
mmmoguschiy :
Piyasa değişkendir. Öyleyse neden TS esnek olmasın?

TS esnek olabilir. Ancak esneklik "demir" olmalıdır - yani oldukça açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Herhangi bir eylem için, tamamen açık bir "neden" yanıtı olmalıdır. Bu kesinlikle esneklikle bağdaşmaz. Araçta yapılacak herhangi bir değişikliğin de çok net sebepleri ve kuralları olmalıdır.

 
forexman77 :

Taleb'in Randomness Tarafından Kandırılmış adlı bir kitabı var. Kendim okumadım. Fikir ilginç.

Birkaç olay var ve aralarında bir bağlantı var gibi görünüyor. İşe yaradığına inanmaya başlarsın. Ve sonra bunun sadece bir tesadüf olduğu ortaya çıkıyor.

Bütün insanlık tarihi bunun pek çok örneğini içerir.

Ve II. Dünya Savaşı'nda bile, ordu adaya indi ve medeniyetten kopmuş Papualar vardı.

Askerler onlara boncuklar, aynalar, konserveler ve medeniyetin diğer yararlarını verdi.

Savaş bitti, asker gitti. Ve Papualar, tekrar uçacaklarını umarak uçakları cezbeden saman uçaklarından kuklalar yapmaya başladılar)

Piyasada durum aynı. Piyasa değişti ama piyasanın normale dönmesini umarak “saman uçakları” inşa etme olaylarını zihnimizde tekrarlamak istiyoruz.

Bazıları pazarın hiç değişmediğini iddia ediyor! Evet, aslında değişmiyor - tarihe bakarsanız. Sadece şu ya da bu hareketin gerçek nedenleri değişir. Sorun şu ki, bu nedenler bizim için bilinmiyor ve olması muhtemel değil. Japonya'daki tsunami gibi küresel olaylar mı? Yapabileceğimiz tek şey, mevcut durumu farklı açılardan gözlemleyerek, daha sonraki eylemleri tahmin etmeye çalışmak ve bir ıskalama durumunda uygun önlemleri almaktır.
 
_new-rena :

Ve neden? Bu soruyu sormadın mı?

çünkü %100 avantaj sağlıyor!!! ve bunun birçok örneği var - herhangi bir yarışmanın istatistiklerini açın. Kazanılan faize şok olacaksınız!!! 97 günde bu sana limon değil!!!
