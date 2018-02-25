ilk milyonunu al - sayfa 29
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yani, "sezgiyle" işlem yaptım ??? Peki ... o zaman neden birleştiği açık ...
Henüz "sezgiyle" ticaret yapacak, düzenli olarak kazanan tek bir tüccar görmedim ...
Hintliler dedi ki...
Başka bir şey beklemiyorduk...
Sadece düzeltilmesi gereken gerçekten çalışan bir aracınız olduğunu düşündüm ...
Birçok "sistem" denedim, ancak hiçbiri istenen sonucu vermedi. Tek değerli sistem arbitrajdır - gerçekte elde edilmesi çok gerçekçi olmayan bir zaman kazancı. Ama bazı insanlar başarılı. Göstergeler ve diğer tortular - çalışmıyor. Handikap anlaşmaları hakkında bilgi yok, bu nedenle işlem gören hacimlerin analizi de sorunlu.
Sadece bir şey kalır - deneyim ve sezgi. Bir robotu öğretmek zordur. Sadece yapay zeka olsa da, bu yönde henüz kazmamıştır.
1. Bunu iddia etmedi.
2. Zadalbalı psikolojik terkler. Hiç jerboa gördün mü? Evet? Yani sen bir jerboa mısın? Evet?
Bu, piyasadan çok daha sonra ticaret yaptığınız klişelerin değiştiği pusu. Bugün işe yarayabilir ve sonra durabilir ve beyin hala modası geçmiş geçmiş kalıplara yapışacaktır.
Güçlü bir şekilde yavaşlar mı?
Bu bir ticaret değil, bu bir "tahmin oyunu". Ve "tahmin oyunu" ile - tahliye kaçınılmazdır. Özellikle agresif bir şekilde ticaret yapıyorsanız.
Herhangi bir sezgi deneyime dayanır. Haber, küresel bir uzun vadeli faktördür ve buna karşı çıkamazsınız!!! Oldukları ve olacakları seviyeler!!! Bunlar destek ve direnç seviyeleridir. "Savaşın devam ettiği" yerler - fiyatın bir süre döndüğü en büyük hacme sahip en fazla sayıda işlem vardı. Size onlardan bahsetmek benim için değil - siz eski zamanlayıcısınız, bu yüzden her şeyi biliyorsunuz !!!
Birçok "sistem" denedim, ancak hiçbiri istenen sonucu vermedi. Tek değerli sistem arbitrajdır - gerçekte elde edilmesi çok gerçekçi olmayan bir zaman kazancı. Ama bazı insanlar başarılı. Göstergeler ve diğer tortular - çalışmıyor. Handikap anlaşmaları hakkında bilgi yok, bu nedenle işlem gören hacimlerin analizi de sorunlu.
Sadece bir şey kalır - deneyim ve sezgi. Bir robotu öğretmek zordur. Sadece yapay zeka olsa da, bu yönde henüz kazmamıştır.
Ve neden? Bu soruyu sormadın mı?
robot daha sonra anlayacaktır - ancak siz onu anladıktan ve yeniden eğittikten sonra
Ancak bu, psikolojik stresi büyük ölçüde azaltacak önemsiz bir faktör değildir. Sinirler daha iyi olacak.
Ana şey, içinde hata yapmamaktır. Bir döngü ve bir depozito, bir dakika içinde birleşecek.
Piyasa değişkendir. Öyleyse neden TS esnek olmasın?
TS esnek olabilir. Ancak esneklik "demir" olmalıdır - yani oldukça açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Herhangi bir eylem için, tamamen açık bir "neden" yanıtı olmalıdır. Bu kesinlikle esneklikle bağdaşmaz. Araçta yapılacak herhangi bir değişikliğin de çok net sebepleri ve kuralları olmalıdır.
Taleb'in Randomness Tarafından Kandırılmış adlı bir kitabı var. Kendim okumadım. Fikir ilginç.
Birkaç olay var ve aralarında bir bağlantı var gibi görünüyor. İşe yaradığına inanmaya başlarsın. Ve sonra bunun sadece bir tesadüf olduğu ortaya çıkıyor.
Bütün insanlık tarihi bunun pek çok örneğini içerir.
Ve II. Dünya Savaşı'nda bile, ordu adaya indi ve medeniyetten kopmuş Papualar vardı.
Askerler onlara boncuklar, aynalar, konserveler ve medeniyetin diğer yararlarını verdi.
Savaş bitti, asker gitti. Ve Papualar, tekrar uçacaklarını umarak uçakları cezbeden saman uçaklarından kuklalar yapmaya başladılar)
Piyasada durum aynı. Piyasa değişti ama piyasanın normale dönmesini umarak “saman uçakları” inşa etme olaylarını zihnimizde tekrarlamak istiyoruz.
Ve neden? Bu soruyu sormadın mı?