ilk milyonunu al - sayfa 26

Yeni yorum
 
mmmoguschiy :
Yukarıdaki resme daha yakından bakın ve kendinizi içinde bulun.

Ve benim "böyle" olduğumu kim söyledi?
Ben bu resimde değilim, bir kez daha saygısız psikoloji bilginizi göstermenize gerek yok.
 
Integer :
Ne yazık ki, bu bir düzenlilik değil, bir milyon kazanmak için 30 mevduatı boşaltmak yeterli değil.
evet, gerçekten - biri 10 ve biri 100
 
sanyooooook :

evet, komisyoncu bu şekilde avantajlı bir başlangıç yapar.

Örnekler boşanma sunumunun bir paragrafında yer almaktadır .

Belki. Ancak, bunların birkaç örneği var, ama var. Örneğin AntFX. Yine de bazen, çok denersen işe yarar.
 

mmmoguschiy , bir şey anlamadım ... Nasıl ticaret yaptınız?

İyi bir ticaret raporunuz var gibi görünüyor, ancak aynı zamanda belirli kararların neden alındığı hiç açık değil. Hangi ilkelerden geldiniz?

 
Laryx :

mmmoguschiy Hiawatha utanmadı,

Mlyaaaaaaa - teşekkürler, arkadaşım - kalbimin derinliklerinden eğlendim !!! Az önce ilk satırı gördüm - kahkahalarla masanın altına yuvarlandım !!! Midem ağrıyor
 
mmmoguschiy :
evet, gerçekten - biri 10 ve biri 100
Hadi, hadi, sızdırılan mevduatların sayısının bir milyon kazanma olasılığını artırdığını düşünmeye devam edin.
 
mmmoguschiy :
30 x 100 = 3000 - oyun muma değer!!! Hadi oynayalım

Psikolojik stresle doludur. Bir robottan daha iyi , vps'ye koyun ve unuttum)

 
sanyooooook :
dolandırıcılık yok, her şey dürüst, her şey herkes için platitso
çok şey yapabiliriz

Ayrıca finansal kıyametin kaçınılmaz olduğuna da inanıyorum.
 
forexman77 :
Düzenlilikten bahsetmiyoruz. Sadece bir kişi damara girdi ve görünüşe göre martingale açıldı, zamanında durdu.
Bu en önemli şey - zamanında durmak))
 
Laryx :

mmmoguschiy , bir şey anlamadım ... Nasıl ticaret yaptınız?

İyi bir ticaret raporunuz var gibi görünüyor, ancak aynı zamanda belirli kararların neden alındığı hiç açık değil. Hangi ilkelerden geldiniz?

Tam olarak paylaşın. Ticaretin temeli neydi?
1...192021222324252627282930313233...217
Yeni yorum