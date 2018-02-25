ilk milyonunu al - sayfa 26
Yukarıdaki resme daha yakından bakın ve kendinizi içinde bulun.
Ve benim "böyle" olduğumu kim söyledi?
Ne yazık ki, bu bir düzenlilik değil, bir milyon kazanmak için 30 mevduatı boşaltmak yeterli değil.
evet, komisyoncu bu şekilde avantajlı bir başlangıç yapar.
Örnekler boşanma sunumunun bir paragrafında yer almaktadır .
mmmoguschiy , bir şey anlamadım ... Nasıl ticaret yaptınız?
İyi bir ticaret raporunuz var gibi görünüyor, ancak aynı zamanda belirli kararların neden alındığı hiç açık değil. Hangi ilkelerden geldiniz?
mmmoguschiy Hiawatha utanmadı,
evet, gerçekten - biri 10 ve biri 100
30 x 100 = 3000 - oyun muma değer!!! Hadi oynayalım
Psikolojik stresle doludur. Bir robottan daha iyi , vps'ye koyun ve unuttum)
dolandırıcılık yok, her şey dürüst, her şey herkes için platitso
Ayrıca finansal kıyametin kaçınılmaz olduğuna da inanıyorum.
Düzenlilikten bahsetmiyoruz. Sadece bir kişi damara girdi ve görünüşe göre martingale açıldı, zamanında durdu.
