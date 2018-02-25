ilk milyonunu al - sayfa 30

forexman77 :

Ancak psikolojik stresi büyük ölçüde azaltan önemsiz bir faktör değildir. Sinirler daha iyi olacak.

Ana şey, içinde hata yapmamaktır. Bir döngü ve bir depozito, bir dakika içinde birleşecek.

belki de ilk iki hafta gerçekten çok yoruldum. gözler bulanık. günlerce oturup listelere bağlı kalmak zor!!! size söylemem benim için değil)) robot, bir kişinin doğasında bulunan yorgunluk ve diğer niteliklerden yoksundur - duygular gibi
 
mmmoguschiy :
Herhangi bir sezgi deneyime dayanır.
O yüzden umursamıyorum. Herhangi bir eylemin net kurallara göre gerçekleştirilmesi gerektiğini onaylıyorum. Sadece bu durumda, düzenli bir kazanç mümkündür.
mmmoguschiy : Haber küresel bir uzun vadeli faktördür ve buna karşı çıkamazsınız!!! Oldukları ve olacakları seviyeler!!! Bunlar destek ve direnç seviyeleridir. "Savaşın devam ettiği" yerler - fiyatın bir süre döndüğü en büyük hacme sahip en fazla sayıda işlem vardı. Size onlardan bahsetmek benim için değil - siz eski zamanlayıcısınız, bu yüzden her şeyi biliyorsunuz !!!

O halde haber faktörünün tam olarak nasıl kullanılacağına dair çok net kriterler olmalı. Şu veya bu seviyenin neden önemli olduğu kesinlikle açık kurallar olmalıdır. Vb..

"Sezgisel tanımdan" devam ederseniz - "tahmin oyunu" oynuyorsunuz. Bir durumda, düzeyi temel olarak tanımlarsınız, ancak diğerinde, aynı değildir. Buna göre, eylemleriniz tamamen "tahmin" olacaktır - şanslı veya şanssız.

mmmoguschiy : Birçok "sistem" denedim ama hiçbiri istenen sonucu vermedi. Tek değerli sistem arbitrajdır - gerçekte elde edilmesi çok gerçekçi olmayan bir zaman kazancı. Ama bazı insanlar başarılı. Göstergeler ve diğer tortular - çalışmıyor. Handikap anlaşmaları hakkında bilgi yok, bu nedenle işlem gören hacimlerin analizi de sorunlu.

Sadece bir şey kalır - deneyim ve sezgi. Bir robotu öğretmek zordur. Sadece yapay zeka olsa da, bu yönde henüz kazmamıştır.

Garip... "Sistemler sonuç getirmez" diyorsunuz, sonra "deneyim"den bahsediyorsunuz... Neden, deneyim bu! Sistemlerin çalışmadığını, ancak çalışmaya çalıştığını doğruladınız mı?

Genel olarak, "ticaretiniz" bir tahmin oyunudur. O yüzden asla para kazanma.

 
Laryx :

TS esnek olabilir. Ancak esneklik "demir" olmalıdır - yani oldukça açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Herhangi bir eylem için, tamamen açık bir "neden" yanıtı olmalıdır. Bu kesinlikle esneklikle bağdaşmaz. Araçta yapılacak herhangi bir değişikliğin de çok net sebepleri ve kuralları olmalıdır.

Kabul ediyorum!!!
 
mmmoguschiy :
robot daha sonra anlayacaktır - ancak siz onu anladıktan ve yeniden eğittikten sonra

Hata ! Robot hiçbir şey anlamamalı. Robot, atanan aracı açıkça yerine getirmelidir.

Ve TS - açıkça çalışmayı durdurduğunu söylemelidir. Buna göre robot hemen durmalı ve tüccara sinyal vermelidir.

 
mmmoguschiy :
sen Vanga mısın? önceden biliyor musunuz?
Ben Vanga değilim, ancak ticaretim, sistemin katı bir şekilde geriye dönük test edilmesine dayanmaktadır ve herhangi bir eylemin kesin uygulama kuralları vardır.
 
Laryx :

Genel olarak, "ticaretiniz" bir tahmin oyunudur. O yüzden asla para kazanma.

bakış açısı için teşekkürler
 
Dün sezgiyi düşünüyordum ve bunun bir dizi bilginin genetik algoritması olduğu sonucuna vardım)
 
Laryx :

Hata ! Robot hiçbir şey anlamamalı. Robot, atanan aracı açıkça yerine getirmelidir.

Ve TS - açıkça çalışmayı durdurduğunu söylemelidir. Buna göre robot hemen durmalı ve tüccara sinyal vermelidir.

bu sadece bir cümle dönüşü. Evet, robot hiçbir şey anlamıyor. ama yaptığı TC size kalmış. Aracı değiştirene kadar, değişen resmi mecazi olarak "anlamıyor".

Robota bazı "entelektüel" bileşenler eklemek iyi bir fikirdir! Ama belki her zaman doğru olmayabilir.
 
Laryx :
Ben Vanga değilim, ancak ticaretim, sistemin katı bir şekilde geriye dönük test edilmesine dayanmaktadır ve herhangi bir eylemin kesin uygulama kuralları vardır.
tebrikler!!!
 
forexman77 :
Dün sezgiyi düşünüyordum ve bunun bir dizi bilginin genetik algoritması olduğu sonucuna vardım)
sonunda, biz de robotuz)) sadece daha gelişmiş
