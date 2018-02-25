ilk milyonunu al - sayfa 30
Ancak psikolojik stresi büyük ölçüde azaltan önemsiz bir faktör değildir. Sinirler daha iyi olacak.
Ana şey, içinde hata yapmamaktır. Bir döngü ve bir depozito, bir dakika içinde birleşecek.
Herhangi bir sezgi deneyime dayanır.
O halde haber faktörünün tam olarak nasıl kullanılacağına dair çok net kriterler olmalı. Şu veya bu seviyenin neden önemli olduğu kesinlikle açık kurallar olmalıdır. Vb..
"Sezgisel tanımdan" devam ederseniz - "tahmin oyunu" oynuyorsunuz. Bir durumda, düzeyi temel olarak tanımlarsınız, ancak diğerinde, aynı değildir. Buna göre, eylemleriniz tamamen "tahmin" olacaktır - şanslı veya şanssız.
Sadece bir şey kalır - deneyim ve sezgi. Bir robotu öğretmek zordur. Sadece yapay zeka olsa da, bu yönde henüz kazmamıştır.
Garip... "Sistemler sonuç getirmez" diyorsunuz, sonra "deneyim"den bahsediyorsunuz... Neden, deneyim bu! Sistemlerin çalışmadığını, ancak çalışmaya çalıştığını doğruladınız mı?
Genel olarak, "ticaretiniz" bir tahmin oyunudur. O yüzden asla para kazanma.
TS esnek olabilir. Ancak esneklik "demir" olmalıdır - yani oldukça açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Herhangi bir eylem için, tamamen açık bir "neden" yanıtı olmalıdır. Bu kesinlikle esneklikle bağdaşmaz. Araçta yapılacak herhangi bir değişikliğin de çok net sebepleri ve kuralları olmalıdır.
robot daha sonra anlayacaktır - ancak siz onu anladıktan ve yeniden eğittikten sonra
Hata ! Robot hiçbir şey anlamamalı. Robot, atanan aracı açıkça yerine getirmelidir.
Ve TS - açıkça çalışmayı durdurduğunu söylemelidir. Buna göre robot hemen durmalı ve tüccara sinyal vermelidir.
sen Vanga mısın? önceden biliyor musunuz?
Robota bazı "entelektüel" bileşenler eklemek iyi bir fikirdir! Ama belki her zaman doğru olmayabilir.
Ben Vanga değilim, ancak ticaretim, sistemin katı bir şekilde geriye dönük test edilmesine dayanmaktadır ve herhangi bir eylemin kesin uygulama kuralları vardır.
Dün sezgiyi düşünüyordum ve bunun bir dizi bilginin genetik algoritması olduğu sonucuna vardım)