Burada riskten neredeyse hiç bahsedilmiyor. Normal risk (sindirilebilir) ile ayda %25-30 yapabilirsiniz. Bu oldukça fazla olmasına rağmen.
Riskler artsa da, %100 veya daha fazlasını yapabilirsiniz. Veya daha az (Kolya Amca'ya)
Buffett, yılda %30'u ile dinlenir.
ayda% 25 sindirilebilir bir riskle - bu, 2.5 yıl boyunca 1.000 dolardan (Rusya Federasyonu'nda 1-2 aylık maaş) - bir milyon.
muhtemelen her şey, geleceği garanti olan gizemli "risk" kelimesindedir.
ve eğer "risk" garantiliyse ve 2,5 yılda bir milyon yapmanıza izin vermiyorsa, ayda %25 kazanamazsınız.
Burada riskten neredeyse hiç söz edilmiyor.
ilk milyonunu al
mmmoguschiy , 2015.03.17 12:45Risk? Peki, cebinde o olmadan nerede? ))
yılda %30? Yüksek sesle gülüyor!!! :-D Böyle bir başarı ile, bir Rus bankasına faizle yatırım yapabilir ve gün boyu pina colada tekme x içebilirim :-D
Zaman sınırları hakkında söylediğim şey boşuna değildi, yüksek riskli kafa derisi için, sadece net giriş noktalarına ihtiyaç var ve bir keskin nişancı için olduğu gibi her gün olmuyorlar ve risk maksimum ise, o zaman bir keskin nişancı için olduğu gibi her gün olmuyorlar. sapper :) Ayrıca, teknik scalping için haberler tabu , kişisel gözlemlere göre, birileri aynı fikirde olmayabilir, bazen giden trene atlamak için zamanınız olabilir, ancak burada yine hesaplama şans için, güvenmenizi tavsiye etmem açık, çünkü son zamanlarda piyasa genellikle temele karşı çıkıyor ...:))) Ben de benzer bir şey yapmaya çalışıyorum, nispeten düşük risklerle ayda %10 kazanıyorum - bu artık bir hedef değil, ortalama olarak %10'dan her gün yeniden yatırımla... :))) Bu belki değil ama sadece inandığın şeyi başarabilirsin demek isteyenlere izin ver, inanıyorum... :)))
Ve bu gösterge nedir?
Oku takip eden çubuğa bakmanın (ATD'lerimden biri) reklam olduğunu düşünmeyin, ancak her şey istediğimiz kadar pembe değil, nispeten iyi bir site seçtim :). Bununla birlikte, piyasanın göreceli bir "anlayışı" ve "bilgisi" ile, scalping için normal giriş noktaları bulmak oldukça yardımcı olur, bugün bundan sonra olanlar oldu ... 2.0-5.0 puanlarını oldukça makul bir şekilde alabilir ve kimlerin demir sinirleri vardır ve daha fazlası... PS Şimdilik bir yazı yazdım ve son okla +5.0 puanı kapatmak mümkün oldu...
heh, şanslı.... ama barın spread, high, loy, açılış ve kapanış fiyatlarını dikkate alarak simüle etmeye çalıştınız mı?
heh, şanslı.... ama barın spread, high, loy, açılış ve kapanış fiyatlarını dikkate alarak simüle etmeye çalıştınız mı?
Ben modellik yapmıyorum, ticaret yapıyorum ve siz teorileştirmeye (simülasyon) ve hesaba katmaya devam ediyorsunuz :))) Komisyonla spreadiniz nedir? Ekranda ilk teorik işleminiz 10.0 pip'in üzerindeyse? Ayrıca özellikle sizin gibi teorisyenler için piyasayı "anlamak" gerektiğini söyledi ve özellikle sizin için dünkü emirlerden birinin yaklaşık 2 puanlık bir spreadi var (bir komisyon artı normal bir spread ile aynı şey) Gördüğünüz gibi net 5.0 puan alınıyor ve "güvenlik payı" var bir kaç puan daha var.
PS Ve genel olarak, doğrudan göstergeyle ilgili sorularınız varsa, tartışma sayfasında sizi affedeceğim, ancak burada sadece kişisel olarak gerçek olduğunu düşündüğüm günde% 10 olasılığı hakkında bir konu.
Yani Buffett Ali gibi gayrimenkulle uğraşıyor nasıl? ))
yılda %30? Yüksek sesle gülüyor!!! :-D Böyle bir başarı ile, bir Rus bankasına faizle yatırım yapabilir ve gün boyu pina colada tekme x içebilirim :-D
Moderatörler, belki de aptallık için yasaklamalısınız? Gerçeğe dönmek için. Tüccarların ne kadar faiz kazandığını bilmiyor olabilirsiniz, ancak şubesi herhangi bir sokağın her köşesinde bulunan bankayı kesinlikle bilmiyorsunuz...