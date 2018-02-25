ilk milyonunu al - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sanya'nın verdiği "tavsiyeyi" anlamıyorum.
ama demek gerekliydi: “Olur ama üzülme, milyonun hala önde ve milyonun seni bekliyor, asıl mesele devam etmek ve durmamak. Uzun süre acı çekiyorsan , bir şeyler yoluna girecek.
Not: komisyoncunuz olsaydım, öyle derdim)
mmmoguschiy :Akıl bir teşviktir.
...
Numara. Zeka , bilginizi doğru yerde ve doğru zamanda kullanma yeteneğidir. ))
PS> Zamanı olmayan ve çılgınca yemek yemeyen, kaybetti. )
Çoğu insanın yaptığı budur - havalanmak üzereyken sizi bacaklarınızdan çeken gri bir kütle. Akıl bir teşviktir.
Kusura bakmayın, başladığınızda sustum (havalandı), sadece düştüğünüzde söyledim, tabiri caizse sıçtım, ama kendiniz izin verdiniz)
ZY: ve izleme bağlantısını hiç görmedi.
yaşımı nerden biliyorsun Ve yine de yaş nedir? Kıyafetle mi tanışıyorsunuz? Önemli olan kişinin içinde ne olduğu - ne olduğu. Tüm hayatını tamamen sıradan bir şekilde ve hiçbir şeyi anlamadan yaşayabilirsin - eğer buna ihtiyacın yoksa!!! Yaşıyorsun ve hiçbir şey düşünmüyorsun !!! Ne yaşadı ne değil - geniş bir evrende zilch !!! Ve çoğu insan böyle! Ve kaç yaşında olurlarsa olsunlar, daha fazlasını düşünen, hayatın anlamını arayan, bu dünyanın yasalarını ve diğer gerçekten önemli şeyleri kavrayan 18 yaşındaki bir çocuktan zerre kadar zeki olmayacaklar!!!
Ve evet, bir şeyler öğrenmek için kurslara gitmeniz, kitap okumanız veya eğitici bir film izlemeniz gerekiyor! Kötü bir şey mi?
Sanyok'un verdiği ve görünüşe göre sizin de savunduğunuz böyle bir “tavsiyeyi” anlamıyorum! Aslında, çok akıllı olduğunu düşünüyorsun. Akıllı - tekerleklere konuşmacı koymayın. Çoğu insanın yaptığı budur - havalanmak üzereyken sizi bacaklarınızdan çeken gri bir kütle. Akıl bir teşviktir.
Eğer genç değilseniz, daha da kötü.
Cevap vermediğiniz bir şey, ne tür bir kitap veya kurs?
Çok ikili düşünme, yani. çok ilkel. Daha birçok seçenek var.
Alıp alarak bir milyar kazanmanın, sonra da sadaka vererek dağıtmanın ne anlamı var?
Birçok seçenek var. Gerçek birdir!!! İki tavşanı kovalarsan birini yakalayamazsın!
Evet, muhtemelen haklısın, lam'ı hücreden kaldırmanın imkansız olduğu gerçeğine kendimi bıraktım ve hala yoldasın)
Ben burada ne yapıyorum, satıyorum, yaratıyorum, bedava dağıtıyorum, araştırıyorum, getiriyorum, okuyorum.
"Mucize" zaten görmüş, burada forumda onunla yazışın.
Bu ne tür bir "mucize" olduğunu parmakla göstermeyelim ( mmmoguschiy'i işaret ediyorum arkasını dönene kadar )
Çok ikili düşünme - Forex'i başkalarını zenginleştirmek uğruna bazılarından para "almanın" bir aracı olarak algılamak.
Ve finans piyasalarında ne yapıyorlar? Burada herhangi bir fayda var mı?
Burada sadece bir şey olur - mevcut tüm büyükanneler ortak bir kazana atılır ve sonra kendi aralarında kavga ederler.
evet evet evet, devam et)
Sana kolayca günde %20 vermemi ister misin?
%30 mu istiyorsun?
belki günde %40 ilgini çeker?
%50 kesinlikle kaçırılmaması gereken bir orandır.
%60? Sadece yakalamanın ne olduğundan şüphelenmeye başladığınızı merak ediyorum)
%70 sorun yok
Günde %80. Kim daha büyük?
%90...
amin)