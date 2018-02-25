ilk milyonunu al - sayfa 22
Udmurtya'nın veya açlıktan ölmek üzere olan herhangi bir ülkenin çocuklarına ne kadar bağışta bulundunuz? Bir kuruş düşünmüyorum!!! Akıllı olmak çok kolay!!!
Milyarder olursam insanlara ne kadar iyilik yapabileceğimi düşünsen iyi olur.
bu yüzden yüzlerce kişiden lam'ı yükseltmeye çalışmadım))
Zaman zaman istediğiniz kişiye bağış yaparım. Hayır, fona göndermiyorum, sokakta, kilisenin yanında vb.
Not: Milyarder olsanız ne kadar iyi yapardınız? Evet, ne kadar olursa olsun, sadece korunum yasası sayesinde: bir yerde bir şey ortaya çıkarsa, o zaman bir yerde bir şey kaybolur.
"Herhangi bir oyunda kazanmak açıktır ve kaybetmek kaçınılmazdır." (c) büyük matematikçilerden biri. "Kaybetmek" ve "kazanmak" kelimeleri ruh haline bağlı olarak değiştirilebilir)
bu yüzden yüzlerce kişiden lam'ı yükseltmeye çalışmadım))
ama zaman zaman gönlümün istediği kişiye bağış yaparım, fona göndermiyorum, sokakta, kilise yakınında vs.
Daha da fazlası, korunum yasası hakkındaki vizyonunuza gülümsedi. Bir yere gelmiş olması, bir yerlerde kaybolduğu anlamına gelmez !!! Biri sana bir torba patates sattı diye bir şey kaybettikleri anlamına gelmez. Ama bu çantayla ne yapacağın tamamen sana bağlı!!! Bütün bunların tek bir anlamı var - birisi maddi refahını artırmak için bu dünyanın yasalarını kullanabilir. Diğerleri sadece buna ihtiyaç duymaz!
Kim bilir, belki de en iyi şey milyarder olmamaktır.
Ben öyle demedim - ben ne dedim - sen alıntı yaptın
Yani, sizin anlayışınıza göre, yüzden bir limon alma arzusu işe yaramaz ve tavizsiz bir egzersiz mi? çabalamıyor musun? Bütün bunlardan sadece bir şey çıkıyor - sen kendin yapamıyorsun !!! Arkanda sadece gerçekleşmemiş umutların bagajı var. O zaman burada ne yapıyorsun? Hala bir mucize umuyor musun?
Hayır, bunu nereden öğrendin? Bunu anlamak için hala gençsin. Ders aldınız mı veya hangi kitabı okudunuz?
Ancak bu dersleri aldıysanız veya bu kitabı okuduysanız, fazla zeki olduğunuzu ve buradaki herkese baskı yapmaya çalıştığınız tüm bu sorunlardan kaçınabileceğinizi düşünmeyin.
Yani 60'lı yaşlarında olacaksınız (eğer yaşıyorsanız, ki bu not edilmelidir, herkes başarılı olamaz), barakaların yakınında veya garajda içki arkadaşlarınızla bir bankta oturun, akıllı bir bakışla düzenli bir siyasi kriz hakkında tartışın, içine votka dökün. gözlükler ve gençliği kelimelerle hatırlayın - "Şimdi, mql5 formuna sahip kinci eleştirmenler olmasaydı, milliardımı yüz dolardan yükseltirdim ve şimdi Adriyatik Denizi'ndeki kendi adamda güneşleniyor olurdum, ve şimdi burada siz eziklerle oturmak değil."
Kim bilir, belki de en iyi şey milyarder olmamaktır.
Tabii ki daha iyi!!! "Hamster" - okul -> enstitü -> bir amca için vasat iş - toplu boşanma sistemindeki bir sonraki bağlantı olmak daha iyidir - geçiminizi sağlamanıza, bir kredi için ödeme yapmanıza ve ipotek edin ve kalan 2 rubleyi kilisenin yakınındaki bir büyükannenin cebine somunlarla atın. Çok güzel şeyler yapacaksın!!!
Çok ikili düşünme, yani. çok ilkel. Daha birçok seçenek var.
Alıp alarak bir milyar kazanmanın, sonra da sadaka vererek dağıtmanın ne anlamı var?
Evet, muhtemelen haklısın, lam'ı hücreden kaldırmanın imkansız olduğu gerçeğine kendimi bıraktım ve hala yoldasın)
Ben burada ne yapıyorum, satıyorum, yaratıyorum, bedava dağıtıyorum, araştırıyorum, getiriyorum, okuyorum.
"Mucize" zaten görmüş, burada onunla forumda yazışın.
Bu ne tür bir "mucize" olduğunu parmakla göstermeyelim ( mmmoguschiy'i işaret ediyorum arkasını dönene kadar )
sonuçta, bir tırmıkla burnunu kırdı ve bunun tesadüfen olduğunu kanıtlıyor ve onlara tekrar basarsanız, her şey yoluna girecek))
MUCİZE başka türlü değil)
ve korunum yasasını doğru anlıyorum, eğer çanta satılırsa, o zaman herkes mutlu olur; biri kayboldu, diğeri arttı. birinin parası var, diğerinin patatesi var, eskiden olduğu gibi.
Ve evet, bir şeyler öğrenmek için kurslara gitmeniz, kitap okumanız veya eğitici bir film izlemeniz gerekiyor! Kötü bir şey mi?
Sanyok'un verdiği ve görünüşe göre sizin de savunduğunuz böyle bir “tavsiyeyi” anlamıyorum! Aslında, çok akıllı olduğunu düşünüyorsun. Akıllı - tekerleklere konuşmacı koymayın. Çoğu insanın yaptığı budur - havalanmak üzereyken sizi bacaklarınızdan çeken gri bir kütle. Akıl bir teşviktir.