ilk milyonunu al - sayfa 9

mmmoguschiy :
Homurdanabilirsin - ha ha ha derler - milyoner, milyon !!! Dedik ki... Ve her şey...

Aslında, hikayen kimsenin ilgisini çekmiyor. Bu tür hikayeler periyodik olarak anlatılır, sonra her şey bir tahliyede güvenli bir şekilde biter. Tek fark, "gösterilerin" süresindedir, bazılarının bir veya iki haftası, bazılarının bir veya iki ayı vardır. Sonuç her zaman aynıdır - sıradan sıradan bir erik. Ve drenaj açgözlülükten veya başka bir şeyden değil. Tahliye için tek bir sebep var - tahliye stratejisi.

"Tavuklarınızı yumurtadan çıkmadan saymayın"

Gün, hafta, ay için ne kadar olduğu değil - tüm ticaret dönemi için ne kadar kazanıldığı önemlidir. Önemli olan son dengedir. Burada "5 yıl ticaret" yazıyorlar. Tüm 5 yıllık ticaret için ne kadar ticaret yaptığınız önemlidir.

Ve bu 5 yıl boyunca kazançların olması ve kazançların süper büyük olması - bu yüzden herkesin onlara sahip olması. Yalnızca son artı %99, son eksiye eşittir. Ve tüm "başarı" hikayeleri illüzyon hikayeleridir ve elde edilen arzu değildir.

abolk :

Gerçekten kazananlar - bununla övünmeyin.

Bu yüzden ilk olacağım.
 
abolk :

Yok canım :-D
 
abolk :

Bu hikayeyi benden duymadıysanız, hiçbir şey duymadınız :-D
 
abolk :

Bir şeyi karıştırıyorsun, yoldaş! Drenaj stratejisi burada :-D

 
abolk :

Sarı kar yavaş yavaş erimeye başlar
 
abolk :

Ve bu doğru cevap! Zencefilli kurabiyeyi raftan alın!!!

Bununla birlikte, başlangıçta, görevi belirlerken, önemli olan tam olarak buydu - günde %10 kazanma olasılığı !!!
 

Şaka

Yavru bir fil eczaneye girer, prezervatif alır, köşeyi döner. Beş dakika sonra geri gelir ve tekrar prezervatif alır. Ve böylece üst üste on beş kez. Eczacı meraklandı ve bakmaya karar verdi. Köşeden bir yavru fil gelir, prezervatifi açar ve kafasına çekmeye başlar, prezervatif elbette kırılır, yavru fil: "Nasılsa yeni yılda kedi olacağım!"

 
Integer :

Şaka

evet - fareler ağladı, iğneledi ama kaktüsü yemeye devam etti :-D

ZY Tüm bu şakalar biraz yersiz;)
 
Yeni başlangıç ne zaman?
