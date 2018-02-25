ilk milyonunu al - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Homurdanabilirsin - ha ha ha derler - milyoner, milyon !!! Dedik ki... Ve her şey...
Aslında, hikayen kimsenin ilgisini çekmiyor. Bu tür hikayeler periyodik olarak anlatılır, sonra her şey bir tahliyede güvenli bir şekilde biter. Tek fark, "gösterilerin" süresindedir, bazılarının bir veya iki haftası, bazılarının bir veya iki ayı vardır. Sonuç her zaman aynıdır - sıradan sıradan bir erik. Ve drenaj açgözlülükten veya başka bir şeyden değil. Tahliye için tek bir sebep var - tahliye stratejisi.
"Tavuklarınızı yumurtadan çıkmadan saymayın"
Gün, hafta, ay için ne kadar olduğu değil - tüm ticaret dönemi için ne kadar kazanıldığı önemlidir. Önemli olan son dengedir. Burada "5 yıl ticaret" yazıyorlar. Tüm 5 yıllık ticaret için ne kadar ticaret yaptığınız önemlidir.
Ve bu 5 yıl boyunca kazançların olması ve kazançların süper büyük olması - bu yüzden herkesin onlara sahip olması. Yalnızca son artı %99, son eksiye eşittir. Ve tüm "başarı" hikayeleri illüzyon hikayeleridir ve elde edilen arzu değildir.
Gerçekten kazananlar - bununla övünmeyin.
Gerçekten kazananlar - bununla övünmeyin.
Aslında, hikayen kimsenin ilgisini çekmiyor.
Bu tür hikayeler periyodik olarak anlatılır, sonra her şey bir tahliyede güvenli bir şekilde biter. Tek fark, "gösterilerin" süresindedir, bazılarının bir veya iki haftası, bazılarının bir veya iki ayı vardır. Sonuç her zaman aynıdır - sıradan sıradan bir erik.
Ve drenaj açgözlülükten veya başka bir şeyden değil. Tahliye için tek bir sebep var - tahliye stratejisi.
"Tavuklarınızı yumurtadan çıkmadan saymayın"
Gün, hafta, ay için ne kadar olduğu değil - tüm ticaret dönemi için ne kadar kazanıldığı önemlidir.
Bununla birlikte, başlangıçta, görevi belirlerken, önemli olan tam olarak buydu - günde %10 kazanma olasılığı !!!
Şaka
Yavru bir fil eczaneye girer, prezervatif alır, köşeyi döner. Beş dakika sonra geri gelir ve tekrar prezervatif alır. Ve böylece üst üste on beş kez. Eczacı meraklandı ve bakmaya karar verdi. Köşeden bir yavru fil gelir, prezervatifi açar ve kafasına çekmeye başlar, prezervatif elbette kırılır, yavru fil: "Nasılsa yeni yılda kedi olacağım!"
Şaka
Yavru bir fil eczaneye girer, prezervatif alır, köşeyi döner. Beş dakika sonra geri gelir ve tekrar prezervatif alır. Ve böylece üst üste on beş kez. Eczacı meraklandı ve bakmaya karar verdi. Köşeden bir yavru fil gelir, bir prezervatifi açar ve kafasına çekmeye başlar, prezervatif elbette kırılır, yavru fil: "Yine de yeni yılda kedi olacağım!"
ZY Tüm bu şakalar biraz yersiz;)