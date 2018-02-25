ilk milyonunu al - sayfa 187
Yunanistan'da referandum beklentisiyle, bu hafta teknik analiz başarısız olabilir. Büyük olasılıkla, Euro, Yunanistan belirlenene kadar tüm hafta boyunca bir yönde hareket edecek (daha büyük olasılıkla aşağı, ama gerçek değil).
Yoldaşlara "konu dışı" istek burada çöp değil.
EAEU'da Yunanistan'ı bekliyoruz.
Rusya Federasyonu'nun varsayılanından sonra. Tahvil getiri eğrisini gördünüz mü?
Bana Rusya'nın varsayılanı hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
G7'nin deflasyonist sorunlarından soyutlayalım ve Rusya Federasyonu'nu ekonominin yapısı açısından benzer bir ülke ile karşılaştıralım.
Normal işleyen bir ekonomi için getiri eğrisi böyle görünür.
Lütfen hem oranların mutlak değerlerine hem de yıllara göre yapısına dikkat ediniz. Faiz oranı dolaşım süresi ile artar. Ve mutlak anlamda, ülkede fikir sorunu olduğunu söylüyor (çünkü kısa tahvillerdeki oran negatif), ama genel olarak para ucuz ve uzun vadeli projeler geliştirmenin mantıklı olduğunu söylüyor.
Rusya Federasyonu'nda bir aylık borç para almak bir yıldan daha pahalıdır. Bu, güçlü bir güvensizliğe işaret ediyor ve işin önyargısı çok kısa bir üretim döngüsüne doğru (Çin'de satın alındı, ev sattı ve hepsi bu. Bir fabrika inşa etmek korkutucu). 12'nin mutlak değeri son derece yüksektir, ana rakipler - küresel şirketler çok daha ucuza finanse edilirken,% 12'lik istikrarlı bir kârla övünemezler.
Borç yapısı göz önüne alındığında. Dış devlet euro tahvillerinde bir temerrüt meydana gelmeme olasılığı yüksektir.
Ve yerel şirketler düzeyinde. Örnek olarak, bir şirket alışveriş ve eğlence merkezi kurmaya karar vermiş, bir banka ile kredi limiti anlaşması yapmış, inşa edilmiş gibi seçmiş, ancak artan oranlar nedeniyle banka kredinin maliyetini artırmak zorunda kalmıştır. GSYİH ve vatandaşların reel gelirlerindeki genel düşüş nedeniyle, halihazırda hizmete giren alışveriş ve eğlence merkezinin doluluk planı daha düşük olacaktır. Sonuç olarak, geliştirici iflas eder, bankanın kötü varlıkları vardır, Merkez Bankası bir şekilde oranların (enflasyonun) ve döviz kurunun büyümesini teşvik eden bir referans verir.
Sıradan vatandaşlar düzeyinde. Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na göre, 1 Mayıs itibariyle, vatandaşların bankalara olan toplam borcu cari döviz kuru üzerinden 200 milyar dolar, bu da zaten Merkez Bankası'nın altın rezervleriyle karşılaştırılabilir. Reel (enflasyona göre düzeltilmiş) gelirdeki düşüşün üst üste 5. çeyrekte de devam ettiği göz önüne alındığında, borç yükü ağırlaşıyor, bu da prensipte bankalardan gelen sorunlu borcun büyümesini görüyoruz. Ve yine bir sarmalda, banka kayıpları = Merkez Bankası referansı = artan enflasyon ve döviz kuruna darbe.
Ancak, birçok malın bir kredi pahasına tüketilmesi ve bunu artırmanın artık mümkün olmaması, bir yandan vatandaşların gelirlerinin (bir krediyi geri ödemenin temeli) düşmesi nedeniyle özel bir risk oluşturmaktadır. öte yandan sorun büyüyor ve rezervlere bedava para gönderilmesi gerekiyor.
Buna dayanarak, düşük düzeyde bir temerrüt (orta ve küçük şirketler; bireyler) oldukça büyük bir nitelikte olacaktır. Merkez Bankası faizi ne kadar hızlı düşürür ve onu parayla doldurursa, ekonomi o kadar hızlı bir şekilde büyüme sarmalına girmeye başlayacaktır. Bu döviz kuru artışından olumsuz
Her şeyi doğru yaptıkları sürece, düşürürler. Evet, ortalama bir Rus için zor, ancak oran tamamen düşebilir, ancak görünüşe göre başka bir yol yok. Başka bir şey duydum - bir mezhep ... Bu konuda ne düşünüyorsun?
Uzun düşün. Boşuna kışın oranı yükseltti. Ekonomiyi üç ayda bir yüz oranında tutsalardı, şimdi aynı 60'a sahip olacaklardı, ancak oranda ikinci bir büyüme dalgası riski olmadan.
Mezhep hakkında bir şey duymadım ve ekonomiyi etkilemiyor.
teşekkürler
kötü şeyler değil, bir şeyler yazan insanlar var ...