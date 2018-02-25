ilk milyonunu al - sayfa 188
Her şeyi doğru yaptılar. 90'larda ülkemizi sizin gibi teorisyenler yönetti - sonucu hepimiz biliyoruz.
1. Faizin boşuna yükseltilmesi ne anlama geliyor? Peki döviz kurunun spekülatif bileşeni ile ne yapılmalıydı? Bankalar sabah ruble kredisi aldılar, döviz aldılar (orayı yükselttiler) ve akşam dövizi sattılar ve krediyi geri ödediler. Aynı zamanda iyi bir günlük gelirleri vardı!!! Merkez Bankası oranı keskin bir şekilde yükseltmeseydi ve böylece spekülatörlerin zeminini kırmasaydı, bu daha da devam edebilirdi! Spekülatif bileşeni kurstan çıkardım.
2. "Çeyrek ekonomisini 100 oranında tutmak" ne anlama geliyor? Genelde Rusya'da olanlardan çok uzaktasınız! TÜM EKONOMİMİZ KURSLA BAĞLANTILIDIR. Ekonominin enflasyona bağlı olduğu Batı ülkelerinden hoşlanmıyoruz. Bizim durumumuzda, çeyrek boyunca 100 oranı her şeye bir pipet. Hükümet buna izin veremez.
Bir kursun ne olduğunu tam olarak anlıyorum.
1. Bir bankayı ücretsiz veya geri ödeme karşılığında para satın almamaya zorlama konusunda 100.500 düzenleyici kaldıraç vardır. Örneğinize göre T + 2 teslimatı girin ve bankaların döviz pozisyonundan sapmalarını yasaklayın. Her şey ve zaten 10 oranında spekülatif alımların %90'ı ortadan kalkacaktı. Ama neden acı, uzayda bahis. Morgda reel sektörde değişken faizi olan herkes. Kafanla düşünmek zorundasın...
2. Döviz kurundaki dengesizlik, döviz kurunun "yeni bir seviyede" istikrara kavuşturulmasıyla değil, dışarıdan ülkeye para müdahaleleriyle ortadan kaldırılmaktadır. Bu, ya finansal araçlara (hisse senetleri, tahviller) ya da reel sektöre (yurtdışında satış için kapasite oluşturma) sermaye akışıdır. Rusya Federasyonu'ndan mallar şimdi bir yıl öncesine göre daha fazla talep görüyor mu? Muhtemelen hayır, çünkü sorun çözülmedi, ertelendi. Yunanistan ile Bire Bir, dengesizlik düzeltilmediğinde, ancak para geçici olarak deliği tıkar. Sadece yumru zamanla büyür ve çığ daha parlak hale gelir.
Yüksek oran, son yıllarda yalnızca kredi talebine dayanan bir ekonomiyi öldürüyor...
Bu bir soru değil - hepsi göreceli. Durumu belirli bir ülke ile ilgili olarak düşünmek gerekir. Yine de, kimse ekonomik yasaları iptal etmedi, bu nedenle ülkemizde her şey enflasyona bağlı. Başka bir şey de, birinin oranı gerçekte olduğundan daha düşük tutmasının faydalı olmasıdır. Ve gerçek oran sadece 80-100r bölgesinde görünüyor.
Kim yararlanır. Seçmen kime oy veriyor. Gerçek emekli maaşları komşulara göre 2 kat düştü. Fiyatların henüz yükselmediği gerçeği, makarna üreticisinin komşularının perakende zincirlerine girmesine kadar bir zaman gecikmesi var. İhracatı yasakla ki kapansın ve herkes kovulsun.
Yabancılardan yatırımlar reel sektöre geçtiğinde reel oran aynı olacak.
Ne içiyorsun? Lütfen yavaşla, kaydediyorum.
Kulağa nasıl geldiği önemli değil - bu doğru! Kabul etmesi zor ama gerekli görünüyor. Ama burada yine birçok tuzak var. Daha geçen gün Forbes hakkında bir makale okudum - oldukça aptalca bir durumu anlatıyordu - ithal ikamesi bağlamında, ülkenin en büyük çilek yetiştiren şirketinin metroya yakın tezgahlardan ticaret yapması yasak. Sonuç olarak, tonlarca çilek tüketiciye ulaşmadan önce çürür. Ve ülkemizde, her biri insanların bir şey yaratma arzusunu arttırmak için değil, aksine, her şeyi cehenneme göndermek için tasarlanmış, benzeri görülmemiş sayıda yasa var. aslında ne yapılıyor
Tüm detaylar bunlar. BDT henüz ABD veya AB değil.
Bu tür ülkelerde ihracatçılar para kazanıyor, yani BMW'leri bir araya getirmeyip ihraç ettiğinizde (ya da vermediğinizde) o zaman bakiyeyi iade etmekten bahsetmek mümkün olacak.
Petrol, gaz, VAZ ve elmas ihraç ediyoruz.
FEDERAL GÜMRÜK HİZMETİ
İHRACAT Aralık 2014 emtia yapısı, yüzde olarak
Gıda ürünleri ve tarımsal hammaddeler (tekstil hariç) 2.2
mineral ürünler 41.6
Yakıt ve enerji ürünleri 41.0
Kimya endüstrisi ürünleri, kauçuk 3.5
Deri hammaddeleri, kürkler ve bunlardan elde edilen ürünler 0.0
Odun ve kağıt hamuru ve kağıt ürünleri 1.4
Tekstil, tekstil ürünleri ve ayakkabı 0.1
Değerli taşlar, değerli metaller ve bunlardan elde edilen ürünler 1.4
Metaller ve onlardan ürünler 4.8
Makine, ekipman ve araçlar 3.1
Diğer mallar 0,8
Ve şimdi ana ihracatın fiyatlarına ne olduğunu görelim.
Sıvı yağ
Gaz
Demir cevheri, çeliğin dinamiği aynıdır.
Kömür
Toplamda ana alanlarda fiyatların 2011 yılına göre %50-70 oranında düştüğünü görüyoruz.
Yani teslimat hacmini ton olarak tutsalar bile (ki durum böyle değil, fiziki teslimatlar düşüyor). Bu dolar gelirleri önemli ölçüde düşecek.
İnsanlar daha az tüketmeye hazır mı? Değil!