ilk milyonunu al - sayfa 197
Sinyalleri ters olan bir sinyale bağlanmak mümkün müdür?
yani köle hesabında al sinyali varsa köle hesabında satış vardır...
Eğer takip edecekleri aptallarsa, o zaman hepimiz hep banyoda olmalıyız...
..Senin hakkında daha iyi bir fikrim vardı.
Bu eski malzeme!
ve daha önce birleştirilmiş olanı hesaba katmıyorsunuz - bu deneyimdir)) Düşüşsüz ne tür bir forex? Özellikle gün içi. Pekala, tamam, arkadaşlara göre - Strange'e inanacağım - dezavantajlar olmadan mümkün ... muhtemelen ... Yani dünyadaki her şey göreceli.
Bu nasıl "önceden birleştirilmiş dikkate alınmaz" ??? Bunun için on para harcaman gerekiyorsa bir milyon kazanmanın ne anlamı var?
Yooo Danik, gerçeğin tamamını hesaba katmalısın. Bazı hesapları dikkate almak istemiyorsanız - demoyu kullanın. Bu dikkate alınmayacaktır. Ve gerçek olan her şey gerçektir ve öyledir. Her zaman dikkate alınması gereken ön maliyetler vardır. Seninki çok büyük görünüyor. Ve sonuç olarak - hala derinden eksilerdesiniz. Ve işte buradayım - artılarda ve genel hesaba göre ve şimdiki hesaba göre. Neyin ne olduğunu anlamayı öğrendiğimde yalnızca demo mevduatlarını boşalttım...
Bir sorun - Burada reklam verdiğiniz için günde% 10 almıyorum ... Eh, benim hakkımda ne söyleyebilirim ... Benden bir tüccar çöp ... Sefil, önemsiz bir insan ...
Şu anda %10 fark etmiş olabilirsiniz ve ben fark etmiyorum. Dediğim gibi - bu hesabın riski azaltılmıştır. Henüz %10 açmaya hazır değilim! Aynı anda hem hazırlanıyor hem de rahatlıyorum - ahlaki, zihinsel ve fiziksel olarak. Papaclass bunun ne kadar zor olduğu konusunda yalan söylemenize izin vermeyecektir... %10 içinde çıkarsa - mükemmel, kabul edeceğim. % 1 çıkıyor - Buna sevindim. Ne kadar kolay olduğu hakkında hiçbir fikrin yok!!!
Düşüşün özü - yola çıkmadığım gibi, yapmayacağım. Evet, buna ihtiyacın yok)) Bir şey söyleyeceğim - öncekini zaten kapattım. Mevcut olan başka bir konu)) İstiyorum - Şu anda kapatabilirim ... Ama istemiyorum - gurur ...)) Ben böyle bir insanım !!! Doll Amca'ya katlanmayacağım - onunla bir rekabetimiz var - kim kazanır. Ondan önce, hala beni geride bırakmayı başardı. Ama şimdi pes etmeyeceğim - yanlış olana saldırdım
bugün için
bakiye +%83.8
özkaynak +%82.8
şimdi resimsiz, "biz beyler sözümüze inanıyoruz"
Ama tövbe edeceğim ... Aynı elleri terminale tırmandı ...
Dediğim gibi, izleme hesabımda herhangi bir geri dönüş modeli yoktu. Ve esas olarak - bir kalıp vardı. Buna göre, ana hesaptaki danışman pozisyonu uzunluğa çevirdi. Ve izlemede... Pekala, başka hesaplarda kalıplar olduğu için bu hesaptaki durumun tartışmalı olduğuna karar verdim ve pozisyonu kapatıp bir sonraki açılış kalıbını beklemelisin. Ben ne yaptım. Şimdi düşünüyorum, değil mi? Tabii ki, izleme hesabını da devretmek güzel olurdu... Ama oldukça çılgın eller olurdu.
Ve "şaka yapmayı bırak" hakkında - Sana yüzlerce kez söyledim, bir robot yaz, ellerini terminalden çek! Ve erikler duracak. Bir kişinin TS kurallarına kesinlikle uyması çok zordur. Bir programcı için bu kesinlikle bir baykuş yazmaktan çok daha zor.
prensipte, zaten bir geri dönüş için zemin var. yarın göreceğiz
nasıl yani? farklı hesap sistemleri?