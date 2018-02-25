ilk milyonunu al - sayfa 197

Sinyalleri ters olan bir sinyale bağlanmak mümkün müdür?

yani köle hesabında al sinyali varsa köle hesabında satış vardır...

 
sinyallerde yok ama fotokopi var, bir demo hesabı ile birleştirmeye bağlanın, başka bir hesap için ters ile bir fotokopi makinesi koyun. Sadece bir şey bana bunun bir anlam ifade etmeyeceğini söylüyor))
 

Kısacası yasağı hallettim, forum kurallarını aradım, sürgün yok. Bunu yeni buldu

tüzük
Bu sitede etkileşim kurarken nazik olun. Diğer ziyaretçileri incitebilecek veya rahatsız edebilecek ifadeler yasaktır.
Herhangi bir bankacılık, aracı kurum ve diğer finansal kuruluşlarla ilgili herhangi bir tartışma yasaktır. Bu tür mesajlar silinebilir.
Sitede, katılımcılar arasındaki kişisel ilişkilerin herhangi bir şekilde açıklığa kavuşturulması yasaktır.
Kötü bir dil kullanmak yasaktır.
Reklam bilgileri, spam ve sel yasaktır.
Kuralların tekrar tekrar ihlal edilmesi, moderatörün açıklamalarının dikkate alınmaması ve dahası - İnternet kaynağının yönetimine açık saygısızlık, hesabın engellenmesini ("yasaklama") gerektirir.
Site Yönetimi, Kurallarda gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

Eğer takip edecekleri aptallarsa, o zaman hepimiz hep banyoda olmalıyız...

 
..Senin hakkında daha iyi bir fikrim vardı.

Bu eski malzeme!

 
ve daha önce birleştirilmiş olanı hesaba katmıyorsunuz - bu deneyimdir)) Düşüşsüz ne tür bir forex? Özellikle gün içi. Pekala, tamam, arkadaşlara göre - Strange'e inanacağım - dezavantajlar olmadan mümkün ... muhtemelen ... Yani dünyadaki her şey göreceli.

Bu nasıl "önceden birleştirilmiş dikkate alınmaz" ??? Bunun için on para harcaman gerekiyorsa bir milyon kazanmanın ne anlamı var?

Yooo Danik, gerçeğin tamamını hesaba katmalısın. Bazı hesapları dikkate almak istemiyorsanız - demoyu kullanın. Bu dikkate alınmayacaktır. Ve gerçek olan her şey gerçektir ve öyledir. Her zaman dikkate alınması gereken ön maliyetler vardır. Seninki çok büyük görünüyor. Ve sonuç olarak - hala derinden eksilerdesiniz. Ve işte buradayım - artılarda ve genel hesaba göre ve şimdiki hesaba göre. Neyin ne olduğunu anlamayı öğrendiğimde yalnızca demo mevduatlarını boşalttım...

Bir sorun - Burada reklam verdiğiniz için günde% 10 almıyorum ... Eh, benim hakkımda ne söyleyebilirim ... Benden bir tüccar çöp ... Sefil, önemsiz bir insan ...

 
hmm... şaka yapmayı bırak!!! )) iyi bir tüccarsın! ama herkesin sistemi farklıdır. pazar vizyonu da var. Burada aynı şeyi görüyoruz, ancak sonuçlar farklı. Diğerleri genellikle% 13.000'e sahiptir, ne yazık ki kimse görmemiştir ...)) ama bu başka bir hikaye. Bunun için euro alırsanız, şu anda açık tek bir pozisyonum yok.
Şu anda %10 fark etmiş olabilirsiniz ve ben fark etmiyorum. Dediğim gibi - bu hesabın riski azaltılmıştır. Henüz %10 açmaya hazır değilim! Aynı anda hem hazırlanıyor hem de rahatlıyorum - ahlaki, zihinsel ve fiziksel olarak. Papaclass bunun ne kadar zor olduğu konusunda yalan söylemenize izin vermeyecektir... %10 içinde çıkarsa - mükemmel, kabul edeceğim. % 1 çıkıyor - Buna sevindim. Ne kadar kolay olduğu hakkında hiçbir fikrin yok!!!
Düşüşün özü - yola çıkmadığım gibi, yapmayacağım. Evet, buna ihtiyacın yok)) Bir şey söyleyeceğim - öncekini zaten kapattım. Mevcut olan başka bir konu)) İstiyorum - Şu anda kapatabilirim ... Ama istemiyorum - gurur ...)) Ben böyle bir insanım !!! Doll Amca'ya katlanmayacağım - onunla bir rekabetimiz var - kim kazanır. Ondan önce, hala beni geride bırakmayı başardı. Ama şimdi pes etmeyeceğim - yanlış olana saldırdım
 

bugün için

bakiye +%83.8

özkaynak +%82.8

şimdi resimsiz, "biz beyler sözümüze inanıyoruz"

 
Bir şey söyleyeceğim - öncekini zaten kapattım. Mevcut olan başka bir konu)) İstiyorum - Şu anda kapatabilirim ... Ama istemiyorum - gurur ...)) Ben böyle bir insanım !!! Doll Amca'ya katlanmayacağım - onunla bir rekabetimiz var - kim kazanır. Ondan önce, hala beni geride bırakmayı başardı. Ama şimdi pes etmeyeceğim - yanlış olana saldırdım

Ama tövbe edeceğim ... Aynı elleri terminale tırmandı ...

Dediğim gibi, izleme hesabımda herhangi bir geri dönüş modeli yoktu. Ve esas olarak - bir kalıp vardı. Buna göre, ana hesaptaki danışman pozisyonu uzunluğa çevirdi. Ve izlemede... Pekala, başka hesaplarda kalıplar olduğu için bu hesaptaki durumun tartışmalı olduğuna karar verdim ve pozisyonu kapatıp bir sonraki açılış kalıbını beklemelisin. Ben ne yaptım. Şimdi düşünüyorum, değil mi? Tabii ki, izleme hesabını da devretmek güzel olurdu... Ama oldukça çılgın eller olurdu.

Ve "şaka yapmayı bırak" hakkında - Sana yüzlerce kez söyledim, bir robot yaz, ellerini terminalden çek! Ve erikler duracak. Bir kişinin TS kurallarına kesinlikle uyması çok zordur. Bir programcı için bu kesinlikle bir baykuş yazmaktan çok daha zor.

 
nasıl yani? farklı hesap sistemleri?

prensipte, zaten bir geri dönüş için zemin var. yarın göreceğiz
 
nasıl yani? farklı hesap sistemleri?
Hayır, TC aynı. Sadece bir hesaptaki alıntılardaki küçük bir fark nedeniyle, bir tersine çevirme modeli tanınabilir, ancak diğerinde değil. Örneğin, bir teyit mumunun gövdesi en az 20 pip büyüklüğünde olmalıdır. Ve bir hesabımda 19, diğerinde 21 var Sonuç olarak - bir hesapta - bir model var, ancak diğerinde - hayır.
