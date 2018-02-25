ilk milyonunu al - sayfa 195

Sergey Basov :

Konuyu başlatanları korkutmak ilginç.

(böyle bir zihniyet))))))))))))

Konunun yazarının bununla hiçbir ilgisi yok. Bu genel olarak benim)

avatarın çok komik

 
George Merts :

O zaman "100 $'ı overclock ediyorsun ... ve sonra sinyal yeterli" sözlerini anlamadım. Bu hızlanırsa ... Ve büyük olasılıkla, bu yüz - nikrom hızlanmaz, ancak Danik'in egzersizlerini birleştirir. Onunla birlikte birleşir ve geri kalanı "diğer tamamen farklı hesaplar ve birden fazla". Farklı bir omuzları varsa, birleşmezler, sadece sarkırlar. Sonuç olarak, sen dahil herkes boka battı.

Yüzde hız aşırtmayı başarırsanız - o zaman bu kumarhane piyangosunun bittiğine karar verdiğinizde - elbette hesapların bağlantısını kesebilirsiniz ve sonuç olarak haftada bine dönüşen yüze hız aşırtmaya devam edebilirsiniz. şanstan. Ama bunun bir anlamı yok. Özellikle yatırımcılarını birleştirmek? Ve bunun ne faydası var, sadece itibarınızı kaybedersiniz ve sonuçta hız aşırtma döneminde büyük ihtimalle uçarsınız... "Bir şans verin yeter, zamanı geldi" demek çok daha mantıklı. ve bilmek onur."

Genel olarak, bence, fikir tamamen anlamsız.

Gerisini neden atalım? Eh, en azından paralarını ... yeminize aktarmak için ...

Yazarın hangi özel amacı takip ettiğini, bunu nasıl başardığını - eğer isterse - söyleyecektir. İlginç olurdu - çoğu, yolda onları hangi tuzakların bekleyebileceğini bilmiyor))
 
new-rena :

Ö! Sonra konu başlatıcı, görelilik teorisinin hayranları ortaya çıktı - bir kuruşta bir milyonu kapatmak için.

BRAVO!

Selamlar! Neredeydin? Nasıl gidiyor? Ne yeni, ilginç?
 
Alexandr Murzin :
Anlamadım, MiFxBook'tan “reklam için” işaretli bir resim için bir gün yasaklandım. Şimdi ne yayınlanamaz?
Haydi?!!!
 
Daniil Stolnikov :
Selamlar! Neredeydin? Nasıl gidiyor? Ne yeni, ilginç?
yorulmadan çalışıyorum. mql5 öğrenme
 
new-rena :
yorulmadan çalışıyorum. mql5 öğrenme
bu gerekli mi? )) Peki, gelecek dışında? bazı mql6'nın görünmeyeceği bir gerçek değil))
 
Daniil Stolnikov :
Haydi?!!!
Açıkçası. Komisyoncunun adının orada görünmesi mümkün mü? Hiçbir zaman anlamadım. Resim kaldırıldı.
 
Alexandr Murzin :
Açıkçası. Komisyoncunun adının orada görünmesi mümkün mü? Hiçbir zaman anlamadım. Resim kaldırıldı.
Lütfen Signals'daki resimleri kullanın. İstenen stratejilerin tanımı ve tartışmalar için mql5 kodunun varlığı.
 
İyi! Kaybetmem gerekecek mi - sadece kelimelerle mi?
 
Karputov Vladimir :
Lütfen Signals'daki resimleri kullanın. İstenen stratejilerin tanımı ve tartışmalar için mql5 kodunun varlığı.
Ve sinyallerin reklamını yapmak yasaklanmadan önce. Mümkünse, daha da iyisi, sinyallerdeki veriler daha doğrudur.
