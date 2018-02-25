ilk milyonunu al - sayfa 193

valeriy odintsov :
Pekala, ipliğin kim olduğunu hesaplayın - bu palyaçonun kaç yaşama ihtiyacı olacak, masanın altında yatarak, böylece 30 dolar ile - burada forumda su bastı - bir milyon dolar kazanmak için ...
merhaba, pika! görecek yeni resimlerin var mı? Yoksa hala çizmedin mi?
 
valeriy odintsov :
sağlığınıza bakın, umarım %'deki artışın başlangıç sermayesine değil bir önceki aya gittiğini anlamışsınızdır...
Umarım bunun denge ve eşitlik yüzdesi olduğunu anlamışsınızdır ve resim herhangi birine ait olabilir mi?
 
valeriy odintsov :

bu resmi gördün mü

bu başka bir konu! şimdiden gerçeğe benziyor - harika bir sonuç!
 
valeriy odintsov :

masada kartlar dedikleri gibi. hesap o 100 dolarlık yönetici hesabına bağlandı...sonra birinin bağlantısı kesildi, yönetici birleşti. imzacılarla birlikte. ve 100.000 gereksiz değil ...

belirsiz ))
 

gerçek şu ki, izleme ayak örtüsü uzun ve ekran üstte adı ve altta aylık sonucu yakalayamıyor. bu yüzden benim sözüme güvenebilirsin.

asıl mesele, bu tür numaralardan tekrar masanın altına düşmemek ...

Sana henüz milyonuncu hesabı göstermedim ... Henüz onu parlatmak için bir sebep göremiyorum.

Yeterli kanıt olduğunu anlıyorum

 
Daniil Stolnikov :
belirsiz ))

sen ne salaksın...

lamm hesapları - kaldıraçlı kopyalama

yönetici hesabı sadece 100 dolar. sinyaller, 1 dolar ile bile, ondan bağlı herhangi bir hesaba kopyalanır. hatta bir milyonla.

kaldıraçınızı koyarsınız - en az 1'e 10, en az 10'a 1

ve yüz dolar dağıtmak için sürdü. ve o büyük depo da hızlanıyor.

yatırımcılar hükümete bağlı kalırlar - onlar da kazanırlar.

sonra sinyal gelir - bu kadar yeter, yakaladım. hesabınızın bağlantısını kesersiniz, yönetici hesabını hızlı bir şekilde birleştirirsiniz.

işte - çikolatayla kaplısın, her şey g ... değil

Şimdi net?

 
dostum yanlış başlıktasın ve başlamak için Rusça harfleri olan bir klavye için para biriktirin. Veya Wirth Claudia'yı kullanın. veya Latince'yi Rusça'ya çeviren bir komut dosyası.
 
evet inanıyorum - o zaman neden olmasın? )) Sadece verileri gerçeğe mümkün olduğunca yakın görmek istiyorum - hepsi bu!
 
bugün aptalca bir şey)) Benzer şemaları biliyorum. "kendi hesabım" ve "hesabı yönetmek" kelimeleri ile ne demek istediğinizi tam olarak açık değil mi? Benimkini anlıyorum - 100 tanklı olanı. O zaman "yönetici" nedir?
