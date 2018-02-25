ilk milyonunu al - sayfa 156

moskitman :

Böyle bir " -100 artı yayılma " on on sekiz eksi yayılmayı yok etmek için yeterli olacaktır.

Çünkü kâr, kayıptan "iki spread" daha azdır.

Grafiği geriye doğru kaydırın ve +10 çalışmadan önce -100'ün ne sıklıkla çalıştığını görün. Bu arada, bir farkla -100 aldım. Genellikle -80'i ve nadiren +10'u, daha sıklıkla en az +16'yı geçmez.
 
Daniil Stolnikov :
Benim için her şey stabil:

Hala harikasın böyle devam et
 
Alexey Busygin :
Hala harikasın böyle devam et
Tıpkı cenazede söylediği gibi.
 
Alexandr Murzin :
Tıpkı cenazede söylediği gibi.
neden, bu yüzden hemen üzgün hakkında.
 
Alexander Laur :

Fed bugün faiz oranlarını değiştirirse, ..........

Eğlenceli olacak))

Alexander Laur :

Fed bugün faiz oranlarını değiştirirse, ..........

Danik, senin dezavantajın gün içinde yakalamak istediğin 100.0 puan. :) "Ama daha azını kabul etmiyorum" (c) N. Noskov.

benim oyunum benim oyunum
O bana ait ve benimle aynı))
 
Alexey Busygin :
Hala harikasın böyle devam et
Nazik sözlerin için teşekkürler Alexey! Bugün çok az kişi yapabilir
 
Alexander Laur :
Fed'e inanmıyor musun?
"Kimseye güvenemezsin" (Müller))
 
Daniil Stolnikov :
Nazik sözlerin için teşekkürler Alexey! Bugün çok az kişi yapabilir
Evet, hayır, birçok insan yapabilir ama kimse istemez
 
Alexander Laur :

Eh, Evra düşmek istemiyor. :)

Amerika seansında ortalama almam gerekecek gibi görünüyor..... :)

Dosyalamalı mıydı?
 
Alexander Laur :
Bir şey bana günlük minimumun kırılması gerektiğini söylüyor. :)
Sezgilerine güvenmezdim. sana söyler
