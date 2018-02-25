ilk milyonunu al - sayfa 191

Yeni yorum
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
dalı kaydırın - ona bağlı değiller ...))
demo durumunuzu ekleyin .... bir dosya olarak ve ekran görüntüsü olarak değil
 
Ama sonuçta, nihai sonuç daha önemlidir - 6 sıfırlı bir tane !!!
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
neden senin durumuna ihtiyacım var - FX kitabından benzer bir ekran fazlasıyla yeterli:



Her şeyi ve daha fazlasını görebilirsiniz! anlaşmalara gerek yok - kimseyi kopyalamayacağım. Eh, eğer sadece resme bakmanız için fx defterindeki sisteme isim vermek zor değilse. Her şey!!!

özellikle aptal biri için , projenin devamından önce o hesapta işlem vardı ve bunu parlatmak istemiyorum.

 
Roman Busarov :

özellikle aptal biri için, projenin devamından önce o hesapta işlem vardı ve bunu parlatmak istemiyorum.

ne akıllıyız - patlamaz mı?

özellikle zeki olanlar için - yeni hesabınızı deftere ve mahkemelere verin !!! her şeyi koro halinde izleyeceğiz ve ne kadar aptal olduğuna hayret edeceğiz !!!
 
bu arada, çok fazla yaymayasınız diye - %16.000 gösterdiğim o yarışmada, bu tür hesaplar ayrım gözetmeksizin reytingden çıkarıldı - sadece finale çıkmadılar. Çılgın yüzdeler değil, maksimum %30 düşüşle istikrarlı gerçek ticaret gösterme koşulu vardı. Çünkü gerçekte, bu yüzdelere ulaşmak çok ama çok zordur, bu nedenle hepsi bir tür kukla yöntemler kullandılar. Beni reytingden çıkarmadılar - çünkü özellikle borzel değildim - bir yoldaş yüzde limon gösterdi

İhtiyacım olan tek şey bu - kafanızda talaş olan birini Winnie the Pooh olarak düşünmek zorunda değilsiniz - büyükannenize yüzde mega ve milyonlarca hesaptan bahsedin. Burada sadece gerçek zehirler alıntılanmıştır (gerçek çizimler ve hesaplarla) )) iyi, yüzdeler de
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
bu arada, saçlarınızı çok fazla yaymayasınız diye - %16.000 gösterdiğim o yarışmada bu tür hesaplar ayrım gözetmeksizin reytingden çıkarıldı - sadece finale çıkmadılar. Çılgın yüzdeler değil, maksimum %30 düşüşle istikrarlı gerçek ticaret gösterme koşulu vardı. Çünkü gerçekte, bu yüzdelere ulaşmak çok ama çok zordur, bu nedenle hepsi bir tür kukla yöntemler kullandılar. Beni reytingden çıkarmadılar - çünkü özellikle borzel değildim - bir yoldaş yüzde limon gösterdi

İhtiyacım olan tek şey bu - burada kafanızda talaş olan Winnie the Pooh'u düşünmek zorunda değilsiniz - büyükannenize mega yüzdenizden bahsedin. Burada sadece gerçek zehirler alıntılanmıştır (gerçek çizimler ve hesaplarla) )) iyi, yüzdeler de

Berabere.

bu yüzden %400'ü her geçtiğinde yeni bir hesap açılır.

bir dolar ile, onu 40'a ve 500'e çıkarmak kolaydır, ancak 10k ile zaten daha zordur, çünkü açgözlülük ve büyük miktarda kaybetme korkusu başlar. kârı sabitlemek gerektiğinde, insan açgözlülüğü devreye girer... Devamı... devamı....

 
Roman Busarov :
Berabere.
Neden bahsediyorsun? )) bir sanat okulunda çizin. burada bir milyon kazanıyorlar
 
Roman Busarov :

bu yüzden %400'ü her geçtiğinde yeni bir hesap açılır.

bir dolar ile, onu 40'a ve 500'e çıkarmak kolaydır, ancak 10k ile zaten daha zordur, çünkü açgözlülük ve büyük miktarda kaybetme korkusu başlar. kârı sabitlemek gerektiğinde, insan açgözlülüğü devreye girer... Devamı... devamı....

peki, açgözlülüğü kapatın)) ve indirmeyi indirin !!! )) 10k'ya sadece 10 gibi davranmanız gerekir)) Aslında, olduğu gibi - siz onları hissedene kadar sanaldırlar - birler ve sıfırlar zor olanda))
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Neden bahsediyorsun? )) bir sanat okulunda çizin. burada bir milyon kazanıyorlar
Peki, o zaman sadece bak ve tekmeleme.... başlangıç 100 usd sent iken, şimdi 234 usd veya 23400 usd sent. 1 000 000 usd sente kadar hala kıpır kıpır.
 
Roman Busarov :
Peki o zaman, sadece bak ve tekmeleme.... başlangıç 100 usd sent iken, şimdi 234 usd veya 23400 usd sent. 1 000 000 usd sente kadar hala kıpır kıpır.
gerçek bir rapor yayınlayana kadar - 0 !!! Küçük başla ;)
1...184185186187188189190191192193194195196197198...217
Yeni yorum