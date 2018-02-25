ilk milyonunu al - sayfa 191
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
dalı kaydırın - ona bağlı değiller ...))
neden senin durumuna ihtiyacım var - FX kitabından benzer bir ekran fazlasıyla yeterli:
Her şeyi ve daha fazlasını görebilirsiniz! anlaşmalara gerek yok - kimseyi kopyalamayacağım. Eh, eğer sadece resme bakmanız için fx defterindeki sisteme isim vermek zor değilse. Her şey!!!
özellikle aptal biri için , projenin devamından önce o hesapta işlem vardı ve bunu parlatmak istemiyorum.
özellikle aptal biri için, projenin devamından önce o hesapta işlem vardı ve bunu parlatmak istemiyorum.
özellikle zeki olanlar için - yeni hesabınızı deftere ve mahkemelere verin !!! her şeyi koro halinde izleyeceğiz ve ne kadar aptal olduğuna hayret edeceğiz !!!
İhtiyacım olan tek şey bu - kafanızda talaş olan birini Winnie the Pooh olarak düşünmek zorunda değilsiniz - büyükannenize yüzde mega ve milyonlarca hesaptan bahsedin. Burada sadece gerçek zehirler alıntılanmıştır (gerçek çizimler ve hesaplarla) )) iyi, yüzdeler de
bu arada, saçlarınızı çok fazla yaymayasınız diye - %16.000 gösterdiğim o yarışmada bu tür hesaplar ayrım gözetmeksizin reytingden çıkarıldı - sadece finale çıkmadılar. Çılgın yüzdeler değil, maksimum %30 düşüşle istikrarlı gerçek ticaret gösterme koşulu vardı. Çünkü gerçekte, bu yüzdelere ulaşmak çok ama çok zordur, bu nedenle hepsi bir tür kukla yöntemler kullandılar. Beni reytingden çıkarmadılar - çünkü özellikle borzel değildim - bir yoldaş yüzde limon gösterdi
İhtiyacım olan tek şey bu - burada kafanızda talaş olan Winnie the Pooh'u düşünmek zorunda değilsiniz - büyükannenize mega yüzdenizden bahsedin. Burada sadece gerçek zehirler alıntılanmıştır (gerçek çizimler ve hesaplarla) )) iyi, yüzdeler de
Berabere.
bu yüzden %400'ü her geçtiğinde yeni bir hesap açılır.
bir dolar ile, onu 40'a ve 500'e çıkarmak kolaydır, ancak 10k ile zaten daha zordur, çünkü açgözlülük ve büyük miktarda kaybetme korkusu başlar. kârı sabitlemek gerektiğinde, insan açgözlülüğü devreye girer... Devamı... devamı....
Berabere.
bu yüzden %400'ü her geçtiğinde yeni bir hesap açılır.
bir dolar ile, onu 40'a ve 500'e çıkarmak kolaydır, ancak 10k ile zaten daha zordur, çünkü açgözlülük ve büyük miktarda kaybetme korkusu başlar. kârı sabitlemek gerektiğinde, insan açgözlülüğü devreye girer... Devamı... devamı....
Neden bahsediyorsun? )) bir sanat okulunda çizin. burada bir milyon kazanıyorlar
Peki o zaman, sadece bak ve tekmeleme.... başlangıç 100 usd sent iken, şimdi 234 usd veya 23400 usd sent. 1 000 000 usd sente kadar hala kıpır kıpır.