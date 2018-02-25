ilk milyonunu al - sayfa 140
Daniil'in bu şartlar altında kuklayla savaşması da zor.
Yani burası bankacılar için değil, tüccarlar için bir forum. :)
Kredi vermek bizim işimiz değil! Bir oyuncak bebekle savaşın, vay canına ve kredilerle ......
Teşekkürler, iyi eğlenceler!
Öyleyse neden para istiyorsun? Evet, böyle sayılar bile mi? (ve o zaman)
Matematiksel beklentisi birden az olan, sizin belirlemediğiniz kurallara göre bir oyun oynuyor ve kazanma umudunu besliyor musunuz? Hiç aklını mı kaçırdın?
Milyonerler kulübüne katılmama izin verin. Hala enfekte. 1 Haziran 2015'ten Başlayın 5000 Yatırın. MyFxBook'tan Veriler.
Gülmek yerine alır ve günlük raporlarla stratejilerine göre başlarlardı. Görüyorsunuz, Danya ustanın ticaretine bakardı (başka bir şekilde değil) ve duygularını onarır ve lam kazanırdı!
Danik için, benim yavaş ticaretim bir aldatmacadır.
Öyleyse göster - sonuçları gösterme - hepsi aynı ...
Daniil'in bu şartlar altında kuklayla savaşması da zor.
Tersine. Biraz - bu bebeği suçlayabilirsiniz.
Acelesiz bir ticaretiniz yok - başka bir şey ... Bunu nasıl karakterize edeceğimi bile bilmiyorum)) Örneğin, İbranice'deki son girişinizi yapın ...
Doll'a gelince - onun için hiçbir şeyi suçlamıyorum - bir tırmık varsa, o zaman benimdir - benimdir)) Ve inkar etmek anlamsız!
Günlük raporlarınızı buradan gönderin. Zor değildir umarım.
Farklı ticaret türleri, karşılaştırılacak bir şey var. :)
Bu arada. Danya, ticaretinin sonuçlarını bu başlık altında yayınlamak için örneğiyle ne kadar çok tüccara ilham verirse, herkes için o kadar iyi olur.
İlk olarak, kamu ticareti - kalay!!! Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim.
İkincisi, herkesin kendi ticaret metodolojisi vardır (scalping, gün içi, orta vadeli ...) ve bu şubenin ziyaretçileri olan hepimiz, bir tüccarın günlük olarak karşılaştığı başarıları / başarısızlıkları gözlemleyebiliriz.
Üçüncüsü, birbirimize destek olacağız ve kendimizi unutmadan oyuncak bebekle paylaşacağız.
Şimdi Katıl! Tüm kazançlar!!!
Günlük ben? Şapşal. Burada bile haftalık - söz konusu. Ben bir günlük tüccarım! Bir eurodolar üzerinde. Diğer çiftler - niasilil iken. Günlük olmanın bir anlamı yok.
İlgilenenler için - özel olarak Mayfxbook'taki izlemeyi bırakabilirim. Ocak ayından bu yana canlı işlem, ilk depozito 500$, şimdi Özsermaye 790$.
Şu anda - 06/08/15'ten itibaren kısa devre açık. SL - küresel trend çizgisinin üzerinde 1.1440 seviyesinde. Saldırı altında %15 depozito.
Euro yükseldikçe - düşündüm, işte bu, SL'yi devirmek. Değil ... Nakavt değil. Bekliyoruz efendim...
Nasıl ilham verilmez? Hatta çok ilham aldım - azar azar, azar azar ... Sistemi yazmaya ve biçimlendirmeye doğru küçük adımlarla ilerliyorum (tahmin ediyorum ... ki değil)
İşte bu - anlaşma, Danik. Vazgeçmeyin, sonuna kadar getirin - ve kesinlikle tahliyeden kurtulacaksınız. Bu konuda zengin olacağın gerçeği değil, ben zaten fikrimi söyledim. Ticarete, çoğu insanın sağlığını kaybettiği ve ödüle ulaşmadan yıllar önce, sadece birkaçının zirveye ulaştığı rekorlar için bir yarış olarak yaklaşılmamalıdır. Fitness'a ne dersin? Sağlığı iyileştirin, kasları pompalayın, çekiciliği artırın. Elbette, tüm dünyanın önünde elde edilen başarılardan gurur duyulacak bir şey olmayacak, ancak en yakın çevrenin önünde - oldukça ve yaşam kalitesi gözle görülür şekilde artacak.
Danik, başarılı ticaretin temelinin TS'yi takip eden bir demir olduğuna hala ikna olmadınız mı? Ne olursa olsun. Kayıplar, kazançlar, ruh hali, "beşinci his" - hiçbir şey onu etkilememelidir. Bir baykuş isteğe bağlıdır. Ancak kesinlikle aracın tüm kurallarına uyun - elbette! Herhangi bir TS'nin bir "durdurma musluğu" - açık uygulanabilirlik koşullarına sahip olması gerekir, bundan sonra bu TS'de ticaret yasaktır. Benim durumumda bu, üst üste 5. SL veya %50 düşüş. Ve bu "durdurma musluğu" işe yaramasa da - size mantıksız görünse bile, aracın tüm kurallarına kesinlikle uyulmalıdır.
Son girişe gelince, bu kadar keskin bir aşağı hareketten sonra kısa sürmeyi de sevmedim. Ama - DONANIM bunu emretti. Bu nedenle giriş yapılmıştır. Dediğim gibi, her şey o kadar keskin bir şekilde yükseldi ki, zaten %15 depozitoya veda ettim. Ancak gördüğünüz gibi Şubat seviyeleri ve küresel trend çizgisi yukarı yönlü hareketi durdurdu. Bakalım bundan sonra ne olacak.