Bunlar nedir? Tırmığa basan bir yumru mu?
13. gün ve durum aynı
Senin için de öyle olsun. Su taşı aşındırır
15. gün sabahı:
14 değil mi? // ejderha ağzını açar... terazide acele etme, hisseyi çek....
Haydi! 97 gün hala dayanmak zorunda. %7000 getirim var, henüz bir milyona ulaşmadım. Ve 97 günde %307'nize ulaşacağınızı söylemek istiyorsunuz.
7000 ne zamana kadar? Bunların hepsi göreceli terimlerdir. Bugün %3000 yapabilir ve yarın birleştirebilirsiniz. Görünüşe göre bu böyle.
Henüz akşam değil...
Bir buçuk yıldır. Sadece bir milyon, çok fazla ve bunu yapamam.
1.000.000$
- --- 411 $ 15 günlük gelir
Toplam 1.000 ---$, sadece 81 günde kazanmanız gereken 999.589$ kaldı
Bunu o gün yapmalısın, bundan başlayarak, bir yerde, günde yaklaşık 12.340 dolar, bu biraz zaman kaybı.
ve hedefin çizgi film yerine 10k olduğunu farkettim mi yoksa çoktan gitti mi?
Kim? Neyi anlamadın? o mu ben mi