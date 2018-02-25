ilk milyonunu al - sayfa 68

Alexey :

Bunlar nedir? Tırmığa basan bir yumru mu?

Senin için de öyle olsun. Su taşı aşındırır


13. gün ve durum aynı

Açık gözetleyiciler))

Neye benziyor? Bir sinyale abone olma
Bu 97 günde bir milyondur))
 
15. gün sabahı:

mmmoguschiy :
mmmoguschiy :
15. gün sabahı:

14 değil mi? // ejderha ağzını açar... terazide acele etme, hisseyi çek....
 
mmmoguschiy :
Haydi! 97 gün hala dayanmak zorunda. %7000 getirim var, henüz bir milyona ulaşmadım. Ve 97 günde %307'nize ulaşacağınızı söylemek istiyorsunuz.
 
_new-rena :
14 değil mi? // ejderha ağzını açar... terazide acele etme, hisseyi çek....
Hisse dün biraz düştü. hadi hizalayalım
 
Alexey :
Haydi! 97 gün hala dayanmak zorunda. %7000 getirim var, henüz bir milyona ulaşmadım. Ve 97 günde %307'nize ulaşacağınızı söylemek istiyorsunuz.
Henüz akşam değil...

7000 ne zamana kadar? Bunların hepsi göreceli terimlerdir. Bugün %3000 yapabilir ve yarın birleştirebilirsiniz. Görünüşe göre bu böyle.
 
mmmoguschiy :
Bir buçuk yıldır. Sadece bir milyon, çok fazla ve bunu yapamam.

1.000.000$

- --- 411 $ 15 günlük gelir

Toplam 1.000 ---$, sadece 81 günde kazanmanız gereken 999.589$ kaldı

Bunu o gün yapmalısın, bundan başlayarak, bir yerde, günde yaklaşık 12.340 dolar, bu biraz zaman kaybı.

Alexey :

Bir buçuk yıldır. Sadece bir milyon, çok fazla ve bunu yapamam.

ve hedefin çizgi film yerine 10k olduğunu farkettim mi yoksa çoktan gitti mi?
 
_new-rena :
ve hedefin çizgi film yerine 10k olduğunu farkettim mi yoksa çoktan gitti mi?
Kim? Neyi anlamadın? o mu ben mi
Alexey :
Kim? Neyi anlamadın? o mu ben mi
o
