ilk milyonunu al - sayfa 65

_new-rena :

Teşekkürler, mmmighty, rüzgarda dalga geçelim.

Bu bile herkese verilmez.

Muhtemelen çeşitli sistemlerin testlerini gördüm. Yılda %100... Bekleyene kadar grileşeceksin. Anladığım kadarıyla kalem ticareti yapıyorsun?

"Öyle bile" - ne demek istedin? )) Tam olarak BÖYLE - herkese verilmez))

Şu anda sadece kalemlerle ticaret yapıyorum)) Ve gözlerle Robot bitirmek için tüm kalemlere ulaşmıyor. ))

ZY Smehuechki ve pi ... hahanki - bu çok DİĞER
mmmoguschiy :
Konunun başındaki birçok mesajın şüpheciliği böyle. hadi, devam et
 
_new-rena :
kabul
 
mmmoguschiy :
ben o değilim ve o ben değilim
neden levyeyle etrafta koşuşturuyorsun
 
mmmoguschiy :
Negatif faiz artışları
 
Alexey :
Koşmam, etrafta dolaşırım
 
Alexey :
Negatif faiz artışları
ama bu garip)) Larrix haklıydı
 
mmmoguschiy :
binek ile ilgili en önemli şey, farklı bir çalışma aracı olurdu, farklı bir kahraman olurdu
 
Alexey :
enstrümanlarını farklı zamanlarda
 

Cool Theme :) yeni bir danışman oluşturmamı bile istedi.

Neden, 10 dolar attı ve: "Ai Na Ne", bir milyona kadar sosis yapmasına izin verin - ya eğer :) ve 10 dolar bir lyama uğruna üzücü bile değil.

