Teşekkürler, mmmighty, rüzgarda dalga geçelim.
Bu bile herkese verilmez.
Muhtemelen çeşitli sistemlerin testlerini gördüm. Yılda %100... Bekleyene kadar grileşeceksin. Anladığım kadarıyla kalem ticareti yapıyorsun?
Şu anda sadece kalemlerle ticaret yapıyorum)) Ve gözlerle Robot bitirmek için tüm kalemlere ulaşmıyor. ))
ZY Smehuechki ve pi ... hahanki - bu çok DİĞER
"Öyle bile" - ne demek istedin? )) Tam olarak BÖYLE - herkese verilmez))
Şu anda sadece kalemlerle ticaret yapıyorum)) Ve Robot'un gözleri tüm kalemleri bitirmiyor. ))
ZY Smehuechki ve pi ... hahanki - bu çok DİĞER
Konunun başındaki birçok mesajın şüpheciliği böyle. hadi, devam et
ben o değilim ve o ben değilim
kabul
neden levyeyle etrafta koşuşturuyorsun
Negatif faiz artışları
Ben koşmuyorum, etrafta dolaşırım
binek ile ilgili en önemli şey, farklı bir çalışma aracı olurdu, farklı bir kahraman olurdu
Cool Theme :) yeni bir danışman oluşturmamı bile istedi.
Neden, 10 dolar attı ve: "Ai Na Ne", bir milyona kadar sosis yapmasına izin verin - ya eğer :) ve 10 dolar bir lyama uğruna üzücü bile değil.