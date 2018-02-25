ilk milyonunu al - sayfa 64
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve her ihtimale karşı yanımda bir kepçe taşıyorum ... bir çantayla!
Ve her ihtimale karşı yanımda bir kepçe taşıyorum ... bir çantayla!
Almanya'da köpekler böyle gezilir.
ikna edildi!!! Vagonu traktörle çekeceğim .....
iyi şanslar !!!
12. Gün
Teşekkürler, MMMighty, rüzgarda dalga geçelim.
Bu bile herkese verilmez.
Muhtemelen çeşitli sistemlerin testlerini gördüm. Yılda %100... Bekleyene kadar grileşeceksin. Anladığım kadarıyla kalem ticareti yapıyorsun?