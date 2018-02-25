ilk milyonunu al - sayfa 64

Yeni yorum
 
rabick :
Ve her ihtimale karşı yanımda bir kepçe taşıyorum ... bir çantayla!
hastalanırsa?
 
rabick :
Ve her ihtimale karşı yanımda bir kepçe taşıyorum ... bir çantayla!
Almanya'da köpekler böyle gezilir.
 
MIG32 :
Almanya'da köpekler böyle gezilir.
ikna edildi!!! Vagonu traktörle çekeceğim .....
 
rabick :
ikna edildi!!! Vagonu traktörle çekeceğim .....
Hindistan'da filler böyle yürüyor.
 
Levye ve kürekle nereye ve kime yürüyorlar?
 
11. Gün

 
iyi şanslar !!!
 
freedumper :
iyi şanslar !!!
Sayesinde!!!
 
12. Gün

[Silindi]  
mmmoguschiy :
12. Gün

Teşekkürler, MMMighty, rüzgarda dalga geçelim.

Bu bile herkese verilmez.

Muhtemelen çeşitli sistemlerin testlerini gördüm. Yılda %100... Bekleyene kadar grileşeceksin. Anladığım kadarıyla kalem ticareti yapıyorsun?

1...575859606162636465666768697071...217
Yeni yorum