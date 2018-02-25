ilk milyonunu al - sayfa 61

mmmoguschiy :
Bu arada, ilk aday sensin!

İstekli olduğunu belirtenler
Hiawatha ile rekabet edin
Yuvarlak cahiller vardı
Testlerin yapılmasında,

Ve muhtemelen bu yüzden
Zamanın geri kalanında
Eğitimde gerçekleştirildi
Kendi aralarında rekabet
Ya da sadece hedefe ateş etmek.


Sonbaharda tavukları sayarlar - düşüşten yeni çıktınız. Tekrar ediyorum - sizinki gibi bir araçla bir milyonu kulaklarınız olarak görmeyeceksiniz. Ama bir timsahla - şanslı ... Aynı ağzı kapatır.

Laryx :

bu tür araçlarda tecrübe birikimi daha hızlıdır....
 
_new-rena :
bu tür araçlarda tecrübe birikimi daha hızlıdır....

Evet, yalnızca tırmık değişmeden kalır.

Şimdi tatil gelecek, eski favori tırmıklara bastığınızdan emin olun.

 
Alexey :
Bir şeyler değişti, ne olduğunu bilmiyorum! ama kesinlikle iniş değil!
Toplam düşüş değişmemiş olabilir, hesaplandığı veriler, yani bakiye ve özkaynak değişmiş olabilir.
 
Kino :
Dilim)))
Ve dil genişliği de Tarayıcıyı dün Linux'ta kapattım - siteye hiçbir şekilde izleme ile gidemedim. Diğerlerine gittim, ama ona değil. Tor tarayıcısını indirip üzerinden geçmek zorunda kaldım ve o ABD'de ikamet ediyor gibi görünüyor
 
Alexey :

Evet, açıkça yabancı yatırımcılara güveniyor.

Bu son turuncu sütun iyi görünüyor!

Soros'u bekliyorum ama o düşünmeye devam ediyor
 
Laryx :

o yüzden tahmin etme
 
Alexey :

Dünya büyük - her şey mümkün
 
10. günün sabahı:

 
mmmoguschiy :
Peki nasıl büyüyoruz?
