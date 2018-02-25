ilk milyonunu al - sayfa 121

Aleksey Vakhrushev :
İştah zaten azaldı)) sonra ayılma, sonra depresyon, sonra yeni bir atılım ve bir daire içinde)

ah ne kadar tanıdık...

Forex fikirlerinin (ticaret sistemleri) bu yaşam döngüsünü bilerek, NEXT çok oyunculu oyunun yavru zevkine oldukça küçümseyici bir şekilde bakıyorsunuz. Ve onun havlamasına da.

 
Daniil Stolnikov :
beklemeyin!!!
Ne yani, sakin misin?
[Silindi]  
moskitman :
Ne yani, sakin misin?
nasıl susacağını bilmiyor =) öfkeyle bu gerekli =)
 
moskitman :

Eh, vızıltı, vızıltı - deneyimli bir sivrisinek filozofu !!!

İşin aslı, ondan önce sadece normal olanlar vardı ve şimdi işe başladım.
 
moskitman :
Bunu sadece yüksek sesle yapacağım. Ve orada görülecek - belki Forbes'un kapağında aydınlanırım - kim bilir - ilk Forex milyoneri
 
Daniil Stolnikov :
zhzhzhzhzhzhzh ... ah, lanet olsun ... zzzzzzzzzzzzzz
Ben bir filozof değilim, ama dünyanın en iyisi (belki de tek çünkü) ticaret stratejilerinin yok edicisi :D (bir programcıyla karıştırmayın!)
"Bu şeyden" ziyade aklını başına alsan daha iyi olurdu ...)))

Daniel Stolnikov :
Aksine , naibaro : "Bu şey" seni sessizce sıkıştıracak)))

 
moskitman :

zhzhzhzhzhzhzh ... ah, lanet olsun ... zzzzzzzzzzzzzz
Ben bir filozof değilim, ama dünyanın en iyisi (belki de tek çünkü) ticaret stratejilerinin yok edicisi :D (bir programcıyla karıştırmayın!)
işte size:

 
Alexander Laur :

Herşey:(.

sızdırdım.

erken - en ilginç olanı kaçırdım)) Şimdi hareket nihayet gitti !!! Ben zaten kırmızıyım (başlangıçtan itibaren) herkesi çocukça değil düşürürler!!!
 
CİLTLERE İHTİYACIM VAR!
(gelecek nesiller için)
 
Alexander Laur :

Bu dvizhuha'dayım ve sıkışıp kaldım.

Günlük 290 pips Euro aralığı! Ne üstüne?

Evra Japonya aynı. Ne üstüne?

Peki, neden kuklalar statükoyu geri getirmediler.

Haber yok, faiz yok...hiçbir şey!!! Birinin sinsi planı - aksi halde Kukl alay etmez
