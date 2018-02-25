ilk milyonunu al - sayfa 121
İştah zaten azaldı)) sonra ayılma, sonra depresyon, sonra yeni bir atılım ve bir daire içinde)
ah ne kadar tanıdık...
Forex fikirlerinin (ticaret sistemleri) bu yaşam döngüsünü bilerek, NEXT çok oyunculu oyunun yavru zevkine oldukça küçümseyici bir şekilde bakıyorsunuz. Ve onun havlamasına da.
beklemeyin!!!
Ne yani, sakin misin?
İşin aslı, ondan önce sadece normal olanlar vardı ve şimdi işe başladım.
ne yani, sakin misin?
Eh, vızıltı, vızıltı - deneyimli bir sivrisinek filozofu !!!
İşin aslı, ondan önce sadece normal olanlar vardı ve şimdi işe başladım.
zhzhzhzhzhzhzh ... ah, lanet olsun ... zzzzzzzzzzzzzz
Ben bir filozof değilim, ama dünyanın en iyisi (belki de tek çünkü) ticaret stratejilerinin yok edicisi :D (bir programcıyla karıştırmayın!)
"Bu şeyden" ziyade aklını başına alsan daha iyi olurdu ...)))
Bunu sadece yüksek sesle yapacağım. ...
Aksine , naibaro : "Bu şey" seni sessizce sıkıştıracak)))
Herşey:(.
sızdırdım.
(gelecek nesiller için)
Bu dvizhuha'dayım ve sıkışıp kaldım.
Günlük 290 pips Euro aralığı! Ne üstüne?
Evra Japonya aynı. Ne üstüne?
Peki, neden kuklalar statükoyu geri getirmediler.