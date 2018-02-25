ilk milyonunu al - sayfa 60

mmmoguschiy :
Bir teklifim var. Buradaki herkes çok akıllı ve cesur olduğundan - en azından rekabette neler yapabileceğinizi gösterin? 13'ünde, Al...ri yarışması başladı - Sanal Gerçeklik. Kaydolun, yumurtalardan ne kadar havalı olduğunuzu gösterin ve giriş yapın. burada göreceğiz
peki anlamı? demo ciddi değil...
 
_new-rena :
peki anlamı? demo ciddi değil...
Ciddi değil ve göreceğiz)) Elbette, gerçek hayatta düzenleyebilirsiniz. Sadece burada birçok nüans var - bir komisyoncu seçimi, derecelendirme ...
 
mmmoguschiy :
Her şeyi buldum - 28 ticaret))

İyi başlangıç, hala temkinliyim)))

00.00'da her şeyin kapanıp tekrar açılmasını sevmiyorum, tüm resmi bozuyorlar )))

 
mmmoguschiy :
Bir teklifim var. Buradaki herkes çok akıllı ve cesur olduğundan - en azından rekabette neler yapabileceğinizi gösterin? 13'ünde, Al...ri yarışması başladı - Sanal Gerçeklik. Kaydolun, yumurtalardan ne kadar havalı olduğunuzu gösterin ve giriş yapın. burada göreceğiz

İyi başlangıç, hala temkinliyim)))

00.00'da her şeyin kapanıp tekrar açılmasını sevmiyorum, tüm resmi bozuyorlar )))

Bu özelliği çoktan unuttum)) görünüşe göre daha önce kapandı.

bu yüzden dikkatliyim ;)
 
Buna karşılık kahramanımız
Yay almaya teklif edildi,
Böylece inatçı rakipler
Doğru olduğundan emin ol.

Dedi ki: "Gerekli
Yani bir yarışma oluşturun
Ders kitabının tavsiye ettiği gibi
Deneyler yap.

(Her ne kadar bu bilimsel yöntem
Genellikle kullanılır
Çayın kalitesini kontrol etmek için,
Ama bazen, bildiğiniz gibi,
Başka şeylere uygulayalım.)

Hiawatha tasarlanmış
Yarışmanın kesin planı,
Böylece onların rastgele düzeni
sıraya girdi
O karakter ile
şanlı çarpanları giyin
Şimdiki teori
Galois adını taşır.

Bu arada, ilk aday sensin!
 
 
Bir şeyler değişti, ne olduğunu bilmiyorum! ama kesinlikle iniş değil!
Bir şeyler değişti, ne olduğunu bilmiyorum! ama kesinlikle iniş değil!
Dilim)))
 
Dilim)))

Evet, açıkça yabancı yatırımcılara güveniyor.

İşte son portakal, sütun iyi görünüyor!

