ilk milyonunu al - sayfa 120

Yüzüncü marj çağrınızı alın)))
 
Daniil Stolnikov :
gözleme tekrar 7 gün sayıldı Peki, o zaman kaba davrandım - mevcut miktarın% 3'ü. Şimdi 22 günde ne kadar çalışacağını hesaplayacağım

Hesapladım - %86 çıktı - yeterli olmayacak))

Günde %4 - %127 - çok fazla olurdu.

%3,5 - 113,5 - en fazla.
Önce ayı öldürülmeli))) ve sonra deri bölünmeli)))
 
Aleksey Vakhrushev :
Önce ayı öldürülmeli))) ve sonra deri bölünmeli)))
hemen daha iyi - o zaman düşünürken kötüye gidecek
 
5. Gün Adım yavaş yavaş çözülüyor

 
Ve küçük bir tane daha:

 
İyi iyi:

 
Daniil Stolnikov :
Tatil günleri olmadan mümkündür: Cumartesi günü depozito çekersiniz, 2 gün boyunca bankanın yanında para değiştirici olarak çalıştınız, Pazartesi günü yine Forex'te.
 
artikul :
Yüzüncü marj çağrınızı alın)))
Şşş... sessiz, gerçekten yakında zengin olacağını düşünüyor...
 
moskitman :
Şşş... sessiz, gerçekten yakında zengin olacağını düşünüyor...
İştah zaten azaldı)) sonra ayılma, sonra depresyon, sonra yeni bir atılım ve bir daire içinde)
 
Aleksey Vakhrushev :
İştah zaten azaldı)) sonra ayılma, sonra depresyon, sonra yeni bir atılım ve bir daire içinde)
beklemeyin!!!
