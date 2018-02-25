ilk milyonunu al - sayfa 119
Evet, size zaten yüzlerce kez söyledim - TS'yi resmileştirene kadar veya daha iyisi - üzerine bir baykuş yazmayın - diğer çizelgeleri göreceksiniz ve buna göre beni şaşırtacaksınız.
Şimdi, bunu yaparsanız - o zaman her şey mümkün ...
Bu hesaba ve Timsah'a gelince, resim kesinlikle değişecek. Elbette, bir Alpovsky Sanal Gerçeklik yarışmasını kapatabilirdim ve program tamamen farklı görünebilirdi. Ama bu temeldir. Bu durumda bile kâr edebileceğinizi göstermek istiyorum. Görünüşe göre, ilk kurallar (günde %10) burada uygun değil. En azından, her şeyi "yönetebilecek" resmi bir sistem yok.
Hadi, dikkatiniz dağılmasın...
liu liu - Cebinizde kukla fonlar
Öz sermayeniz birinin cebine akar ve açık pozisyonlar varken çok az kişi bakiyeyle ilgilenir.
En azından dinlenin, 6 saat sonra başlayacağız.
Sakinlik, sadece sakinlik... © Çatıda yaşayan Carlson
Dedikleri gibi - acele etmeyin, zamanında yapacaksınız. Her şey... harika olacak... elbette!!!
Bu hesap bir reklam molasından başka bir şey değil)) Strateji, %10'luk bir stratejiden neredeyse hiç farklı değil. Temel fark risk oranıdır. Yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak)) Onda değişebilecek tek şey günlük yüzde - %1 yeterli olmayacak! %3 en fazladır. Sonuç olarak, ayda kabaca %100 çıkmalı - tıpkı MMM'de olduğu gibi
%3 * 22 iş. gün = %66
Hesapladım - %86 çıktı - yeterli olmayacak))
Günde %4 - %127 - çok fazla olurdu.
%3,5 - 113,5 - en fazla.