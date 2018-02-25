ilk milyonunu al - sayfa 119

Evet, size zaten yüzlerce kez söyledim - TS'yi resmileştirene kadar veya daha iyisi - üzerine bir baykuş yazmayın - diğer çizelgeleri göreceksiniz ve buna göre beni şaşırtacaksınız.

Şimdi, bunu yaparsanız - o zaman her şey mümkün ...

Süreç içinde, süreç içinde... Kafamdakileri resmiyete dökmek çok zaman alabilir ama acele etmeye gerek yok - şimdi hata olmamalı!!!

Bu hesaba ve Timsah'a gelince, resim kesinlikle değişecek. Elbette, bir Alpovsky Sanal Gerçeklik yarışmasını kapatabilirdim ve program tamamen farklı görünebilirdi. Ama bu temeldir. Bu durumda bile kâr edebileceğinizi göstermek istiyorum. Görünüşe göre, ilk kurallar (günde %10) burada uygun değil. En azından, her şeyi "yönetebilecek" resmi bir sistem yok.
 
Hadi, dikkatiniz dağılmasın...

liu liu - Cebinizde kukla fonlar
liu liu - Cebinizde kukla fonlar
Öz sermayeniz birinin cebine akar ve açık pozisyonlar varken çok az kişi bakiyeyle ilgilenir.
 
Dikkatli olun - sadece ben istediğimde akacak. Şu anda eşitlik de dahil olmak üzere siyahtayım
 
En azından dinlenin, 6 saat sonra başlıyoruz.
 
o dünyada dinlenelim ;)
 
Danila, halk zaten pazarın sorumluluğunu talep ediyor.
 
Sakinlik, sadece sakinlik... © Çatıda yaşayan Carlson

Dedikleri gibi - acele etmeyin, zamanınız olacak Her şey... harika olacak... kesinlikle!!!

Bu hesap bir reklam molasından başka bir şey değil)) Strateji, %10'luk bir stratejiden neredeyse hiç farklı değil. Temel fark risk oranıdır. Yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak)) Onda değişebilecek tek şey günlük yüzde - %1 yeterli olmayacak! %3 en fazladır. Sonuç olarak, ayda kabaca %100 çıkmalı - tıpkı MMM'de olduğu gibi
 
Bu hesap bir reklam molasından başka bir şey değil)) Strateji, %10'luk bir stratejiden neredeyse hiç farklı değil. Temel fark risk oranıdır. Yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak)) Onda değişebilecek tek şey günlük yüzde - %1 yeterli olmayacak! %3 en fazladır. Sonuç olarak, ayda kabaca %100 çıkmalı - tıpkı MMM'de olduğu gibi
%3 * 22 iş. gün = %66
 
Lanet olsun yine 7 gün saydı Peki, o zaman kaba davrandım - mevcut miktardan% 3'ü. Şimdi 22 günde ne kadar çalışacağını hesaplayacağım

Hesapladım - %86 çıktı - yeterli olmayacak))

Günde %4 - %127 - çok fazla olurdu.

%3,5 - 113,5 - en fazla.
