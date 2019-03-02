FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 983
TR 117.28
çan ve ıslık yok...
Ben de biraz eğleniyorum =)
Haftalık kanallar veya daha doğrusu sınırları değişir ve bu çok güçlü olabilir, bu nedenle, çevrimiçi ticareti izlemeden, en azından günün sonunda, çok değerli değildirler. Kontrol.
Bu yüzden haftalıktırlar. ve örtünme seviyelerini daha küçük olanların üzerine inşa ederler. ama aylar ve çeyrekler veriyor.
3 yıldan uzun bir geçmişe sahip olduğundan, her zaman bellenime (yani dikişli) dönüşler olmuştur. yani, fiyat sınırda oyalanmadıysa, geri dönmedi ve bir saç tokası ile geri dönmedi. buradan uzun vadeli siparişler verebilirsiniz, ancak bu risklerin ne olduğunu anlamanız gerekir. pound üzerindeki maksimum uçuş sayısı 550pp idi. bazı desenler de var. güçlü bir hareketin habercisidirler. Ayrıca yanıp sönen kanallar için de bir çalışma süresi vardır.
diğer tüm çiftler, audi kadik ve evra, sadece eskizdir. Burada ayrıca kanal çalışmasının ana ilkeleri vardır, ancak bunlar biraz farklıdır. şimdi anladığım ve tanımladığım bazı nüanslar var.
Ayrıca gereksiz girdilerin kullanılmaması için fiyatların, satıcıların ve alıcıların durgun halinin filtrelenmesi söz konusudur. printsepe'de artmedia70 tarafından yazılan türkiye'yi ne yansıtıyor
ve bu 4 çiftin neredeyse tamamında, 40-50pp almayı garanti eden sinyaller için seçenekler var (peki, bu amatörler için), test modunda küçük de olsa anlamak için kendim kullanmaya çalışıyorum. tabiri caizse yarı scalping stratejisi =)
3 yıldan uzun bir geçmişe sahip olduğundan, her zaman bellenime (yani dikişli) dönüşler olmuştur. yani, fiyat sınırda oyalanmadıysa ve bir saç tokası ile geri dönmediyse. buradan uzun vadeli siparişler verebilirsiniz, ancak bu risklerin ne olduğunu anlamanız gerekir.
USDCAD'i buradan alacağım:
usdjpy aldı ve bir 2070 daha dürttü.
Daha sonra euroda size giriş noktasını söyleyeceğim... ciddi bir sipariş için... Depoya +%20...
Aylık ve üç aylık dönemler için daha kolay, düşüş çok daha küçük olacaktır. Sadece günlük seviyeler haftalık seviyelerden daha küçüktür ve orta vadede hiç dikkate alınmamalıdır, bu nedenle orta vade için haftalık seviyeler ve hatta uzun vade için daha da fazlası bir kılavuz değildir.
ana hareket onların içinde doğar.
aylık ve üç aylık sınırlar, çoğu zaman dokunulmaz kalır.
poundda, sınır şimdi 4808 seviyesinde..
İşte aylık işlem hacmi
ve burada haftalık
orada ne doğabilir, Ilya'nın çubuklarda daha fazlası var)))
ana hareket onların içinde doğar.
poundda, sınır şimdi 4808 seviyesinde..