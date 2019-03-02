FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 988
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
o kadar kolay değil =)
VPS'yi bağlayıp saniyedeki değişimin dinamiklerini yansıtmamı ister misiniz?)))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))
Orada büyük bir kesinliğe ihtiyaç duymaz, bu seviyeler orta vadede yavaş ve hatta önemsiz bir şekilde değişir, bunlar daha çok işlemlerin açılması ve sabitlenmesi için yönergelerdir.
VPS'yi bağlayıp saniyedeki değişimin dinamiklerini yansıtmamı ister misiniz?)))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))
Orada büyük bir kesinliğe ihtiyaç duymaz, bu seviyeler orta vadede yavaş ve hatta önemsiz bir şekilde değişir, bunlar daha çok işlemlerin açılması ve sabitlenmesi için yönergelerdir.
Uh-huh... ama aynı zamanda giriş günü için de.. buraya para kazanmak için geldik, sümük başlatmak ve zararları beklemek için değil.
Bir pound bai için gün içi ve dün ve bugün için. Ayrıca gün içi çok stresli olduğunu ve kendi masrafını karşılamadığını söyleyeceğim, nadiren ama sınırlardan girmek daha iyidir.
İlya ile bile durumu bir düşünün, hangisi daha iyi - 1270'ten altın satmaya devam etmek mi yoksa her gün açılıp kapanmak mı? Para açısından bir yerde biri diğeri için, ama çok büyük bir zaman kaybı.
Bu nedenle, en tatlı olanı görene kadar sadece terminale bakmak daha iyidir)))
Pound bai için gün içi ve dün ve bugün için. Ayrıca gün içi çok stresli olduğunu ve kendi masrafını karşılamadığını söyleyeceğim, nadiren ama sınırlardan girmek daha iyidir.
Evet oklar yanlış değil =) garantili 50pp şartı =)
Evet ve hindi alttakileri gösterdi ama fiyat yukarı çıkmak istiyor =)
Evet oklar yanlış değil =) garantili 50pp şartı =)
Evet ve hindi alttakileri gösterdi ama fiyat yukarı çıkmak istiyor =)
Hayır, peki, bir kişiyle konuşacak bir şey varsa, yani, aksi takdirde, bir taştan sonra Sensei'den sopalar, kaseler, tireler ve "diskler"))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))
ama yine de sen ve ben suçluyuz =) sayıyı ve gram cinsinden ne kadar asılacağını söylemeleri gerekiyor =)))
Kaç tane sunum olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok, "neden kimse hazır şemalar vermiyor"))))))
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12218684#post12218684
Göndermeye başladı ve her şey yolundaydı)
Kaç tane sunum olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok, "neden kimse hazır şemalar vermiyor"))))))
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12218684#post12218684
Göndermeye başladı ve her şey yolundaydı)
bilgi seviyene göre öğrenmen ne kadar sürdü???
ne kadarı hala bilinmiyor?
bilgi seviyene göre öğrenmen ne kadar sürdü???
ve ne kadarı henüz bilinmiyor ???
İki yıl önce altı ay ve şimdi üç ay. Vay. Anlaşılabilir, ancak zaman yeterli değil)
Ve bu da ne, nereye bakıyordun?))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/