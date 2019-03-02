FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 989
İki yıl önce altı ay ve şimdi üç ay. Vay. Anlaşılabilir, ancak zaman yeterli değil)
Ve bu da ne, nereye bakıyordun?))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Hafta sonuna kadar EURUSD tahmini:
atlarınızı tutun!!! KUE bir yıl için hesaplanır :-D
Ay sonuna kadar kesinlikle benim en alt çizgiyi çizdiğim yerde olacağız.
Opsiyon seviyesinde Kanadalı, biraz satabilirsiniz ...
1. hedef mevcuttan 25 pip, 2. 70.
Bu çip nasıl google'da aratılır?