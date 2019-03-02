FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 989

stranger :

İki yıl önce altı ay ve şimdi üç ay. Vay. Anlaşılabilir, ancak zaman yeterli değil)

Ve bu da ne, nereye bakıyordun?))))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

maaş aldı ve risk biraz arttı ...
cant ..... (peki, bu analizleri anlamadığını söyledim =), kesin ... Bayrağı o testereye çizdi)
 
rendelerinde her şey yolunda. Sadece bir soru bana işkence ediyor - neden tam olarak seçenekler? Sonuçta, bunlar vadeli işlemlerin türevleri mi?
 

Hafta sonuna kadar EURUSD tahmini:


 
chepikds :

Hafta sonuna kadar EURUSD tahmini:


atlarınızı tutun!!! KUE bir yıl için hesaplanır :-D
 
mmmoguschiy :
atlarınızı tutun!!! KUE bir yıl için hesaplanır :-D
Ay sonuna kadar kesinlikle benim en alt çizgiyi çizdiğim yerde olacağız.
 
chepikds :
Ay sonuna kadar kesinlikle benim en alt çizgiyi çizdiğim yerde olacağız.
hepimiz orada olacağız :-D
 

Opsiyon seviyesinde Kanadalı, biraz satabilirsiniz ...

1. hedef mevcuttan 25 pip, 2. 70.

mmmoguschiy :
atlarınızı tutun!!! KUE bir yıl için hesaplanır :-D
Bu çip nasıl google'da aratılır?
 
_new-rena :
Bu çip nasıl google'da aratılır?
Neden google, kendi para biriminizi düşürüyor)
