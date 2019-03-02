FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 976
Bravo! "Yeni bir kase" icat edildi, şimdi forex'e ne olacak? )
Forex'te üçgenler yasaklanacak!
https://www.mql5.com/ru/forum/41229/page7#comment_1417789 bir yumruk botu yazın - işe yarayacak!
Ben zaten böyle bir şey yaptım, şimdilik demoda peşindeyim):
hayal edebiliyor musunuz ve test cihazında - slivvvv))))) beni bazı mantıksız düşüncelere yönlendirmeye başlıyor)
İyi hadi gidelim? )))) Evra'nın cehenneme gideceği gerçeğinden yanayım)
1.0940
dip göstermeye gerek yok))) Analistlerin tahminlerinin 0,9'un altında olduğunu gördüm ama bu çok yakında değil.
rena!!!
Teşekkür ederim !
rena!!!
Sinyale ne oldu?
Neden bu kadar sert aşağı???? Bunlar Mashki ????
rena!!!
MA shki gibi geleceğe bakmıyor, aksi takdirde genellikle bir demo üzerinde test etmesi gerekecek. Bir dakika duraksamanın farkına bile varmadı - sadece tikler! - onlardan yontulmuş m1 vb. (belki m1'de yatıyor - genel olarak, 71 gün uzun değil, bir aracı bir yıl boyunca demoda, diğerini 2 yıl boyunca test ettim)
evet, düşük. iyi, görelim bakalım.
Renchik))))
0.9800!!! 0.4 konusunda yanılmışım.
Alımlardan çok satış arzusu!!!
Renchik))))
0.9800!!! 0.4 konusunda yanılmışım.
Alımlardan çok satış arzusu!!!