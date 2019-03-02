FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 980

Yeni yorum
 

Tahmin - sonuç:

Önümüzdeki çeyrek için tahminin devamını revize edeceğim, satışlar artık onun için tehlikeli ...

 
Programcıların el frenlerine göre avantajı, geçmişteki her şeyi hızlı bir şekilde kontrol edebilmeleri ve otomatikleştirebilmeleridir.

Teşekkür ederim !
[Silindi]  
tuma88 :
Programcıların el frenlerine göre avantajı, geçmişteki her şeyi hızlı bir şekilde kontrol edebilmeleri ve otomatikleştirebilmeleridir.

Teşekkür ederim !
robotların bir anlamı yok =) ve analiz =)
 
stranger :

Ve grafikteki çizgilerin ötesine geçmediyseniz, onlarda bir şeyi nasıl anlayabilirsiniz?



CME oyunun kurallarını değiştirirse ne yapmalı?
Yeni bir araç icat et???
Demek istediğim, üçüncü taraf alıntı yapanlara ve veri sağlayıcılara bağımlı olmamanız gerektiğidir.


Yazdan beri çukurda takas yapmayı reddediyor gibi görünüyor. Bir şey duydun mu? olumsuzluk ?

Teşekkür ederim !
 
Myth63 :
robotların bir anlamı yok =) ve analiz =)
tamam la la)

zaten bir vibratör gibi sanal seks için bir cihaz var.

Bir chuyka eklemek bir soru değil. Sadece yayılması için vızıldamayın. Araştırmaya çok zaman harcandı (manuel).

teşekkür etmek !
 
Myth63 :
robotların bir anlamı yok =) ve analiz =)

ve ikisi de...

http://www.youtube.com/watch?v=GeR0C6kdBvY


http://www.youtube.com/watch?v=tmAZUWIJlBY


http://www.pressa.tv/foto/31501-ls3-amerikanskiy-voennyy-robot-pomoschnik-26-foto.html

Военные роботы. Реальные разработки
Военные роботы. Реальные разработки
  • 2014.04.14
  • www.youtube.com
Военные роботы. Реальные разработки, существующие модели
 
bu euro-orospu siktir et .................
 
Lesorub :

ve ikisi de...

http://www.youtube.com/watch?v=GeR0C6kdBvY

Rusya'nın bu yönde hareket etmemesi üzücü.
Teşekkür ederim !
 
tuma88 :
tamam la la)

zaten bir vibratör gibi sanal seks için bir cihaz var.

Bir chuyka eklemek bir soru değil. Sadece yayılması için vızıldamayın. Araştırmaya çok zaman harcandı (manuel).

teşekkür etmek !
Gelecek sanal vibratörlere ait)))
[Silindi]  
tuma88 :

CME oyunun kurallarını değiştirirse ne yapmalı?
Yeni bir araç icat et???
Demek istediğim, üçüncü taraf alıntı yapanlara ve veri sağlayıcılara bağımlı olmamanız gerektiğidir.


Yazdan beri çukurda takas yapmayı reddediyor gibi görünüyor. Bir şey duydun mu? olumsuzluk ?

Teşekkür ederim !

Pekala, CME'yi sadece bir amaç için kullanıyorum =) ve onsuz hiç kritik olmayacak =)

1...973974975976977978979980981982983984985986987...2119
Yeni yorum