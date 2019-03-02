FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 987
Açgözlülüğünü frenle! )
Fiyat, iki tarafın da olmadığı yere gidemez. satıcı ve alıcı, kelimenin anlamını bile anlamadan bazılarının güldüğü dengesizlik)
Orada biri görünecek - gidecekler, hayır, hayır.
onlar hep var =)
sadece oraya gittikleri için bir soru =).. bu resim cumaya kadar geçerlidir =)
fiyat orada göründükten sonra bu seviyeler uzun bir süre düşünülür...
fiyat orada göründükten sonra bu seviyeler uzun bir süre düşünülür...
Evet, bu yılın sonuna kadar, bir sonraki yılın başında hesaplayabilirsiniz ama benim fark ettiğim şey, sözleşmenin sonunda fiyatın "gerektiği yerde" yönlendirildiği.
.... Denedim, bende işe yaramadı. ancak çeyrek için bir şey çizmek tamamen gereksiz ve 3 ay boyunca sadece koleksiyon =) ...
yağ seviyeleri?
Çeyrek başına 10 dakikadır)
fiyat nerede olmalı
Çeyrek başına 10 dakikadır)