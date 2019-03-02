FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 984
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aylık ve üç aylık dönemler için daha kolay, düşüş çok daha küçük olacaktır. Sadece günlük seviyeler haftalık seviyelerden daha küçüktür ve orta vadede hiç dikkate alınmamalıdır, bu nedenle orta vade için haftalık seviyeler ve hatta uzun vade için daha da fazlası bir kılavuz değildir.
Sadece Cuma gününe kadar geçerlidir. çeyrek sallanıyor =) ve yeni sınır 4530 civarı olacak, onu saymadım. Ve bu bir çeyreklik
kafası karıştı ve sonra nelere dikkat edilmeli?
Aylık sözleşme ve mutlaka önümüzdeki üç ayda bir, şu anda Haziran.
İşte aylık işlem hacmi
ve burada haftalık
orada ne doğabilir, İlya'nın çubuklarda daha fazlası var)))
Cuma - 4970 ve 4801 arasındaki değişime bakın
Aylık sözleşme ve mutlaka önümüzdeki üç ayda bir, şu anda Haziran.
bu yüzden tamamen farklı bir grafik yapıya sahibim. Burada da önemli bir faktör grafiklerin uygulanmasıdır.
Çevrimiçi olarak, bugün ve orta vadede aylık ve üç ayda bir, onları neyin ilgilendirdiği tamamen açıktır.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12216722&viewfull=1#post12216722
Çevrimiçi olarak, bugün ve orta vadede aylık ve üç ayda bir, onları neyin ilgilendirdiği tamamen açıktır.
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12216722&viewfull=1#post12216722
Bak, neye vardığını anlıyorum. ama biraz farklıyım yani tamamen farklı =)
bugün için farklı bir tane kullanıyorum.
Teşekkür ederim
İşte sözleşmeler altındaki kapitalizasyon, ilk üç, Nisan, Mayıs, Haziran, paranın neredeyse% 77'si ve onları hesaba katıyoruz.
Diğerleri için tarihler çok uzak ve onları izlemek için çok erken
Bak, neye vardığını anlıyorum. ama biraz farklıyım yani tamamen farklı =)
bugün için farklı bir tane kullanıyorum.