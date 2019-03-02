FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 984

Yeni yorum
 
stranger :
Aylık ve üç aylık dönemler için daha kolay, düşüş çok daha küçük olacaktır. Sadece günlük seviyeler haftalık seviyelerden daha küçüktür ve orta vadede hiç dikkate alınmamalıdır, bu nedenle orta vade için haftalık seviyeler ve hatta uzun vade için daha da fazlası bir kılavuz değildir.
kafası karıştı ve sonra nelere dikkat edilmeli?
 
Myth63 :
Sadece Cuma gününe kadar geçerlidir. çeyrek sallanıyor =) ve yeni sınır 4530 civarı olacak, onu saymadım. Ve bu bir çeyreklik
Cuma - 4970 ve 4801 arasındaki değişime bakın
 
Evgen-ya1 :
kafası karıştı ve sonra nelere dikkat edilmeli?

Aylık sözleşme ve mutlaka önümüzdeki üç ayda bir, şu anda Haziran.

[Silindi]  
stranger :

İşte aylık işlem hacmi

ve burada haftalık

orada ne doğabilir, İlya'nın çubuklarda daha fazlası var)))

bu yüzden tamamen farklı bir grafik yapıya sahibim. Burada da önemli bir faktör grafiklerin uygulanmasıdır.
[Silindi]  
stranger :
Cuma - 4970 ve 4801 arasındaki değişime bakın
ve neden yapmalıyım? =) Uzun zamandır hesapladım ve değişiklikler beni pek rahatsız etmiyor =)
 
stranger :
Aylık sözleşme ve mutlaka önümüzdeki üç ayda bir, şu anda Haziran.
Teşekkür ederim
 
Myth63 :
bu yüzden tamamen farklı bir grafik yapıya sahibim. Burada da önemli bir faktör grafiklerin uygulanmasıdır.

Çevrimiçi olarak, bugün ve orta vadede aylık ve üç ayda bir, onları neyin ilgilendirdiği tamamen açıktır.

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12216722&viewfull=1#post12216722

[Silindi]  
stranger :

Çevrimiçi olarak, bugün ve orta vadede aylık ve üç ayda bir, onları neyin ilgilendirdiği tamamen açıktır.

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12216722&amp;viewfull=1#post12216722

Bak, neye vardığını anlıyorum. ama biraz farklıyım yani tamamen farklı =)

bugün için farklı bir tane kullanıyorum.

 
Evgen-ya1 :
Teşekkür ederim

İşte sözleşmeler altındaki kapitalizasyon, ilk üç, Nisan, Mayıs, Haziran, paranın neredeyse% 77'si ve onları hesaba katıyoruz.

Diğerleri için tarihler çok uzak ve onları izlemek için çok erken

 
Myth63 :

Bak, neye vardığını anlıyorum. ama biraz farklıyım yani tamamen farklı =)

bugün için farklı bir tane kullanıyorum.

Eh, oradaki olimpiyatları da izliyorlar ama bence olimpiyat oyunları daha geniş bir perspektif için, gün içi hacim daha önemli, olimpiyat oyunları daha doğrusu değişimi, birkaç günde bir izleyebilirsiniz, kazandınız. geç kalma)
1...977978979980981982983984985986987988989990991...2119
Yeni yorum