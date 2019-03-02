FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 979

Alexey :
Peki para politikasının niceliksel genişlemeye ilişkin duyurusu ne olacak?
hiç konu dışı.

Haber izlemiyorum.

Ownley tablosu.

Teşekkür ederim !
 
tuma88 :
hiç konu dışı.

Haber izlemiyorum.

Ownley tablosu.

Teşekkür ederim !
tabloya bakma bile! niye ya? sadece sert :-D
 
tuma88 :
Kolputy çubuklara eklendi mi şimdi?
ya da güzellik için koloputy?

Teşekkür ederim !

onlardan hiçbir şey anlamıyorum

Altın satarlarsa satarlar...


 
Lesorub :

Altın satarlarsa satarlar...

Altın satarlarsa satarlar...


Ve grafikteki çizgilerin ötesine geçmediyseniz, onlarda bir şeyi nasıl anlayabilirsiniz?

Altının satıldığını ve 1000 ve altı hedeflendiğini 1270'te anlattım. VE? O zaman açık satış tutmak yerine fiyatın peşinden koşarsınız, tokatlanacağınız gün gelir ümidiyle her gün anlaşmalar açarsınız)

yelkenli =) evra audi
 

Çizgileri aşanlar bizimle, yoksullarla, yetimlerle iletişim kurmuyor...

Bolluk içinde yaşarlar, bahçelerden değil...

Belki ruh için ...

 
Myth63 :
yelkenli =) evra audi
hayır, yelken açmadılar, Yahudilerin hala pariteye 7 inciri var)) geri alma varsa, o zaman sadece satışlarda
her şeyi kapattı ... o zaman bensiz sallasın =)

 

Tahmin - sonuç:


Spekul :
hayır, yelken açmadılar, Yahudilerin hala pariteye 7 inciri var)) geri alma varsa, o zaman sadece satışlarda
ve Baba Yaga, karşı =)
