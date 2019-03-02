FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 990

_new-rena :
Bu çip nasıl google'da aratılır?
Hadi! tamam anladın ;)
 
Bugün ayılar maksimuma geri dönecek. Super Mario'nun geri dönmesini fısıldadıktan sonra
 
stranger :

Pound bai için gün içi ve dün ve bugün için. Ayrıca gün içi çok stresli olduğunu ve kendi masrafını karşılamadığını söyleyeceğim, nadiren ama sınırlardan girmek daha iyidir.

İlya ile bile durumu bir düşünün, hangisi daha iyi - 1270'ten altın satmaya devam etmek mi yoksa her gün açılıp kapanmak mı? Para açısından bir yerde biri diğeri için, ama çok büyük bir zaman kaybı.

Bu nedenle, en tatlı olanı görene kadar sadece terminale bakmak daha iyidir)))

Veririm...

aksi takdirde, beklerken Carlson uçup gidecek ...


 
Lesorub :

Veririm...

aksi takdirde, beklerken Carlson uçup gidecek ...


Perpeller başlayana kadar
Lesorub :

Veririm...

aksi takdirde, beklerken Carlson uçup gidecek ...


İlya, bir şey söylemiyorsun) Yolu nereye koyacağız?

Kâr anlaşılabilir, ancak ikinci kırmızı olan alternatif bir hava alanı mı?

 
_new-rena :
İlya, bir şey söylemiyorsun) Yolu nereye koyacağız?
hindi yaz, girecek en havalı sen olacaksın...
Lesorub :
hindi yaz, girecek en havalı sen olacaksın...
o yüzden sordum, çünkü görünüşe göre bir nüans var ve hindiyi henüz yazmadım)
 
_new-rena :
bu yüzden sordum, çünkü görünüşe göre bir nüans var ve henüz hindi yazmadım)

olur...

erkekler aşırı içer

 

İlki Kanada'ya gitti, 2'si bekliyor:


Lesorub :

olur...

erkekler aşırı içecek

Pekala, kabul etmelisiniz ki (henüz atılmış), sürünen bir pencere:


