FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 978

Dengesizliği olan yabancı nerede? Yahudilere göre bugünün resmi nedir? Dengesizlik noktaları nerede? Şu anki hedefim 1.0755
 
mmmoguschiy :
Dengesizliği olan yabancı nerede? Yahudilere göre bugünün resmi nedir? Dengesizlik noktaları nerede? Şu anki hedefim 1.0755
Pound ticareti yapıyor! )
Lesorub :

muhtemelen enka satıyorlar

ve pounda bak...

124'ten daha erken değil ve daha sonra uzun süre bir daire var

paranın güçlü olduğunu unutmayın))

 
stranger :

Tabii ki yapmıyorlar ... takip edemezsiniz ...

+ toplamda yaklaşık 600$'lık alışverişler için

Ve evet, mantıklı değil...

Açılışta alım 4840'a taşınacak.

Genel olarak, artık burada olmak gibi bir arzum yok, çünkü burada her birinin görevi kıvrımları hareket ettirmek yerine diğerini sikmek.

En zeki kafa forumu terk mi etti? (((

 
Spekul :

124'ten daha erken değil ve daha sonra uzun süre bir daire var

paranın güçlü olduğunu unutmayın))

kova güçlü ve aniden bulutlar yüzünden yerde mi?...


 
Evgen-ya1 :

En zeki kafa forumu terk mi etti? (((

Evet, o burada, nereye gidiyor? bahçede daha derine inmedikçe)))
 

yapacak bir şey kalmayana kadar...


 
Lesorub :

yapacak bir şey kalmayana kadar...


İlginç terminal! "0.4 tik yay" - gülümsedi :-D
 
mmmoguschiy :
İlginç terminal! "0.4 tik yay " - gülümsedi :-D

tikler, tikler...


 
Lesorub :

situevina - tartmak!!!

haydutlar...


Kolputy çubuklara eklendi mi şimdi?
ya da güzellik için koloputy?

Teşekkür ederim !
