FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 978
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dengesizliği olan yabancı nerede? Yahudilere göre bugünün resmi nedir? Dengesizlik noktaları nerede? Şu anki hedefim 1.0755
muhtemelen enka satıyorlar
ve pounda bak...
124'ten daha erken değil ve daha sonra uzun süre bir daire var
paranın güçlü olduğunu unutmayın))
Tabii ki yapmıyorlar ... takip edemezsiniz ...
+ toplamda yaklaşık 600$'lık alışverişler için
Ve evet, mantıklı değil...
Açılışta alım 4840'a taşınacak.
Genel olarak, artık burada olmak gibi bir arzum yok, çünkü burada her birinin görevi kıvrımları hareket ettirmek yerine diğerini sikmek.
En zeki kafa forumu terk mi etti? (((
124'ten daha erken değil ve daha sonra uzun süre bir daire var
paranın güçlü olduğunu unutmayın))
kova güçlü ve aniden bulutlar yüzünden yerde mi?...
En zeki kafa forumu terk mi etti? (((
yapacak bir şey kalmayana kadar...
yapacak bir şey kalmayana kadar...
İlginç terminal! "0.4 tik yay " - gülümsedi :-D
tikler, tikler...
situevina - tartmak!!!
haydutlar...
ya da güzellik için koloputy?
Teşekkür ederim !