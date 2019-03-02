FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 977
İyi hadi gidelim? )))) Evra'nın cehenneme gideceği gerçeğinden yanayım)
1.0940
bir yazı yazdı, bir ekran yaptı. Sil. gerçeği yazacağım =)
heh =) ve sessizlik =)
muhtemelen enka satıyorlar
ve pounda bak...
tatil bitiyor .... rujla mı çiziyorsun ?)
Söylenti söylenti değildir... CME yazdan beri çukuru reddediyor mu?
Strateji bir şeye bağlıysa, oyunun kurallarını değiştireceklerdir. Ve DEMO'da oynanmaya devam ediyor.
teşekkür etmek !
usdjpy. stop 250+ riskli bahis yapmak zorunda kalacak... mevcut olanlardan yaklaşık 50 ila 50 potonceal... ama 115 çağırıyor =)
mıknatıs...
http://www.youtube.com/watch?v=gsj935wMHvo&list=RDgsj935wMHvo#t=0
situevina - tartmak!!!
haydutlar...
Aksi takdirde Forex mümkün değil))) Fiyatı takip etmeyi öğrenene kadar, yaklaşık bir yıl içinde siyah ekmekli çay akımı olacak)
Renchik))))
0.9800!!! 0.4 konusunda yanılmışım.
Alımlardan çok satış arzusu!!!