_new-rena :

İyi hadi gidelim? )))) Evra'nın cehenneme gideceği gerçeğinden yanayım)

1.0940

1.0560))))
 
Myth63 :

bir yazı yazdı, bir ekran yaptı. Sil. gerçeği yazacağım =)

Eh, tıpkı Van Gogh gibi)))) (kendinizi alkolden ve olasılıklardan uzaklaştırmaya çalışın)
heh =) ve sessizlik =)
Myth63 :
heh =) ve sessizlik =)
tiki aşk sessizliği....
 

muhtemelen enka satıyorlar

ve pounda bak...

Lesorub :

muhtemelen enka satıyorlar

ve pounda bak...

usdjpy. stop 250+ riskli bahis yapmak zorunda kalacak... mevcut olanlardan yaklaşık 50 ila 50 potonceal... ama 115 çağırıyor =)
 
_new-rena :
tatil bitiyor .... rujla mı çiziyorsun ?)
Evet elbette ! )

Söylenti söylenti değildir... CME yazdan beri çukuru reddediyor mu?

Strateji bir şeye bağlıysa, oyunun kurallarını değiştireceklerdir. Ve DEMO'da oynanmaya devam ediyor.

teşekkür etmek !
 
Myth63 :
usdjpy. stop 250+ riskli bahis yapmak zorunda kalacak... mevcut olanlardan yaklaşık 50 ila 50 potonceal... ama 115 çağırıyor =)

mıknatıs...

_new-rena :
Aksi takdirde Forex mümkün değil))) Fiyatı takip etmeyi öğrenene kadar, yaklaşık bir yıl içinde siyah ekmekli çay akımı olacak)
Yeniden ifade edebilirsiniz! Fiyatın peşinden gittiğin sürece sadece çay için olacak! Fiyatın nereye gideceğini en az bir adım önde bilmeniz gerekiyor, o zaman bir fayda olacaktır.
 
tuma88 :

Renchik))))

0.9800!!! 0.4 konusunda yanılmışım.


Alımlardan çok satış arzusu!!!




Para politikasının bir duyurusu, niceliksel genişlemeye ne dersiniz?
