FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 985
Eh, çoğunlukla oradaki olimpiyatları da izliyorlar ama bence olimpiyat oyunları daha geniş bir perspektif için, gün içi hacim daha önemli, olimpiyat oyunları daha doğrusu değişimi, birkaç günde bir izleyebilirsiniz. geç kalmayacak)
burada ticaretin üç aylık bir sözleşme temelinde yapıldığını anlamanız gerekir .. ve buradaki değişiklikler yalnızca bir pozisyonun kapatıldığı anlamına gelir ...
Oh, arkadaşım, pek öyle değil) Bir pozisyon, bir denkleştirme işlemi ile kapatılabilir, yürütülebilir, yeniden satılabilir veya yeniden satın alınabilir, yani. başka ellere geçti. Dolayısıyla OI sadece işlem yapılırsa, yenisi açılır veya kapanırsa değişecek, diğer durumlarda sadece hacim değişecektir. Ama bunlar benim sonuçlarım.
Prensip olarak haklısınız, Oi yalnızca mevcut bir anlaşmayı kapattığınızda veya yeni bir anlaşma açtığınızda değişir.
hatırla, çok uzun zaman önce söylemiştim.. Fiyatı tam olarak nerede olacağını, ihtiyaç olduğu anda bilir.. geri kalan her şey gürültü...
bu yüzden nerede olacağını hesaplıyorum ve zaman sadece zaman ... (zamanla bilmek kötü olmasa da )
ve sözleşmeye dahil olmayan yeni bir anlaşma (sadece nerede ve neye atfedildiğini anlamanız gerekir)
üç aylık sözleşmedeki seviyeler arasında da büyük fiyat boşlukları var. daha küçük olanlarla doldurulur. boşluğu doldururken, o çok kötü şöhretli uzun mumlar ortaya çıkar. seviyeden seviyeye.
İşte burada insan faktörü devreye giriyor.
usdjpy aldı ve bir 2070 daha dürttü.
Daha sonra euro'da size giriş noktasını söyleyeceğim ... ciddi bir sipariş için... Depoya +%20...
Bu nasıl sağlanmaz? Herhangi bir zamanda yeni bir pozisyon açabilirsiniz, hatta vadesinden 10 dakika önce bile bir istek ve para varsa) yani Amerikan opsiyonları. Ama yenilerini açıp eskilerini kapattıkları yerde, bu anlaşılmalıdır, ancak burada sadece günlük muhasebe)
çoktan gitti...