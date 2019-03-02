FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 982
İlya'nın dediği gibi - "daha fazlasını anlayanlar ... vb.", ama seni kim durduruyor? Elinizde bir kitap ve bir hesap makinesi ve gidin, ancak bir tablodaki çubuklara bakmak gibi değil, orada düşünmek zorundasınız. Onlara hacmin ne olduğunu ve açık ilginin ne olduğunu, nereden geldiklerini ve neye bağlı olduklarını soruyorsunuz, farkı bilmiyorlar ama işe yaramadığını iddia etmek istediğiniz kadar)))
evet, özellikle 1.57'de bir pound vurduk ...
sattın mı?
poundda bir geri dönüş durumunda olduğu gibi aynı durum
kolputy bu konuda ne diyor?
Ben pound üzerinden para kazandım, ya sen? Lanet olsun.
ve bu aptal soruları siktir et.
genelleme yapma =) hakkımızda =) ve yen ... peki, yen =) 100 yukarı 100 aşağı, git çöz =)
burada durum şu anda zor =) Merkez Bankası'nın işi (euro, yen, franc) ve şu anda yetişip yetişmek için riske atmanın bir anlamı yok.
ve piyasanın kendisi fiyatı kontrol etmeye başlayana kadar, çitin üzerine oturacağım =)
ancak kısa vadeli hareketler kavranabilir.
ve birkaç günlüğüne audey ile bir kiva aldım, zaten bir saatliğine, ol)))) (euro beyinleri çıkarırken) (+1 bot - endekslere göre, kumbarada)
Bu arada, tiki bir şeytandır))))
ve mevcut sho euro aldı)
Ben de biraz eğleniyorum =)
usdjpy. Bu mumun altına sabitlersek, orta vadeli bir düzeltme seçeneği var.
ama duracağım =)
TR 117.28
çan ve ıslık yok...
USDJPY - tahmin:
1.2046 - KU