FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 986
çok şaşırmadım =)) sadece ön ödeme diyelim =)
Büyükanneler son dört işlem gününde aramalara bu şekilde döküldü
Statik yoktur.
Ve bu "taşmaları" + hacmi gördüğünüzde, işte size resim.
usdjpy. bugün 120.63 alırsak, büyük olasılıkla 122.30'da geri dönmek zorunda kalacağız.
Fiyat, iki tarafın da olmadığı yere gidemez. satıcı ve alıcı, kelimenin anlamını bile anlamadan bazılarının güldüğü dengesizlik)
Orada biri görünecek - gidecekler, hayır, hayır.
fiyatın görevi, satıcının en altta ve alıcının en üstte olmasını sağlamaktır.
çok güzel sürünüyor, satmadığı için şimdiden kalbi kanıyor)
Bu doğru) Bu, sözleşmeler kapsamındaki en düşük ödemelerin noktasıdır)