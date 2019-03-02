FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 986

Yeni yorum
 
Myth63 :
çok şaşırmadım =)) sadece ön ödeme diyelim =)

Büyükanneler son dört işlem gününde aramalara bu şekilde döküldü

Statik yoktur.

Ve bu "taşmaları" + hacmi gördüğünüzde, işte size resim.

[Silindi]  
usdjpy. bugün 120.63 alırsak, büyük olasılıkla 122.30'da geri dönmek zorunda kalacağız.
 
EURUSD alırsanız, yolda değiliz ... 3 gecikmeyi satışa koydum 0810-0820-0830, kar -300pp.
[Silindi]  
stranger :

Büyükanneler son dört işlem gününde aramalara bu şekilde döküldü

Statik yoktur.

Ve bu "taşmaları" + hacmi gördüğünüzde, işte size resim.

fiyatın görevi, satıcının en altta ve alıcının en üstte olmasını sağlamaktır.
[Silindi]  
Myth63 :
usdjpy. bugün 120.63 alırsak, büyük olasılıkla 122.30'da geri dönmek zorunda kalacağız.
çok güzel sürünüyor, satmadığı için şimdiden kalbi kanıyor)
[Silindi]  
yabancı :

Fiyat, iki tarafın da olmadığı yere gidemez. satıcı ve alıcı, kelimenin anlamını bile anlamadan bazılarının güldüğü dengesizlik)

Orada biri görünecek - gidecekler, hayır, hayır.

Efsane63:
fiyatın görevi, satıcının en altta ve alıcının en üstte olmasını sağlamaktır.
Fed'den %100 + %300)))
 

Fiyat, iki tarafın da olmadığı yere gidemez. satıcı ve alıcı, kelimenin anlamını bile anlamadan bazılarının güldüğü dengesizlik)

Orada biri görünecek - gidecekler, hayır, hayır.

 
Myth63 :
fiyatın görevi, satıcının en altta ve alıcının en üstte olmasını sağlamaktır.
Bu doğru) Bu, sözleşmeler kapsamındaki en düşük ödemelerin noktasıdır)
 
_new-rena :
çok güzel sürünüyor, satmadığı için şimdiden kalbi kanıyor)
Açgözlülüğünü frenle! )
[Silindi]  
stranger :
Bu doğru) Bu, sözleşmeler kapsamındaki en düşük ödemelerin noktasıdır)
Yazdığı gibi, tüm gece boyunca işareti grevlerle saydı. Yuvarlak tabanlı bir tabak gibi. top aşağıya doğru yuvarlanacaktır. ve kumarhanenin 5-rku için yapıldığını söylediklerini yazdılar ... fiyatın yuvarlanacağı en küçük primlerde, ancak şimdiye kadar hacimleri bu fiyata yeniden hesaplayamadı.
1...979980981982983984985986987988989990991992993...2119
Yeni yorum