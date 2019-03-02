FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 966
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve tam tersine, 5'ten 4'e geçtim, bu dalgalı yayılımı aldım
biraz tuhaf .
pembe üzerinde mavi çizgi.
Sonra kesişmeleri ve yine pembe bir çizgi üzerinde mavi bir çizgi.
Düşüş trendi devam etti.
Yukarı sinyali nerede?
yoksa erken mi?
Bu bizim Evrost'umuz mu yoksa ne?
teşekkür etmek !
Bir Yahudi için ticaret yapmak çok zordur - beyni çıkarır. pembe (orada görünmez) bir sinyaldir. ama henüz sevmiyorum. mavi - gürültüyü ortadan kaldıran sayısallaştırılmış alıntı.
hacimleri inceledim, bana öyle geliyor ki, hala mevcut durumu nasıl ticaret yapacağınızı öğrenmeniz gerekiyor, çünkü. Önümüzdeki gün için bir tahmin yapmak anlamsızdır. Bana öyle geliyor ki, tahminle sadece bir tesadüf mümkün. Daha fazlasını tahmin etmek için can atıyorsa. Bu durumda, risk büyük ölçüde azalır, çünkü. çekilmeler mümkündür. Ayrıca, şimdiye kadar euro için - 2017'nin başında 0,9'un altında tahmin ediliyor, ancak bu benim için değil)
Belki burada pusuya düşmüş bir sincap vardır?
Bu Mart sınırı. Bugün sözleşmesi sona erdiği için bugün ortadan kayboldu.
Grafiğin soluna ilerleyin ve bu bordürlerin nasıl dikildiğini göreceksiniz.
Kase yok!
Teşekkür ederim !
Belki burada pusuya düşmüş bir sincap vardır?
sinyal, koyar ve çağrılar arasındaki farkta oturur ve sarıya çok yakındır. ne değil...
ancak ekran doğruysa, %100 satın alın.
Ekranda, koyma ve aramaların toplam değerine ihtiyacınız var, o zaman netleşecektir. Daha fazla arama varsa - satın al, daha fazla koy - sat. Aralarındaki fark, alıntı devam ettiği gibi, %100 doğrulukla sürekli değişiyor, ancak zaten 10 dakika önce ... Yani orada hiçbir faydası yok.
sinyal, koyar ve çağrılar arasındaki farkta oturur ve sarıya çok yakındır. ne değil...
ancak ekran doğruysa, %100 satın alın.
Ekranda, koyma ve aramaların toplam değerine ihtiyacınız var, o zaman netleşecektir. Daha fazla arama varsa - satın al, daha fazla koy - sat.
Nisan sözleşmesi veya sonraki üç aylık sözleşme (Haziran).
Aralarındaki fark, alıntı devam ettiği gibi, %100 doğrulukla sürekli değişiyor, ancak zaten 10 dakika önce ... Yani orada hiçbir faydası yok.
Tol kazmış gibi görünüyor)
Ve Makale olumsuz bir delta öngördü (nasıl bitirdiğini görüyoruz)
teşekkür etmek !
sadece ne alacağını bulmak için kalır?
Nisan sözleşmesi veya sonraki üç aylık sözleşme (Haziran).
Tol kazmış gibi görünüyor)
Ve Makale olumsuz bir delta öngördü (nasıl bitirdiğini görüyoruz)
teşekkür etmek !
Almak veya satmak için bir faiz var mı?
Ve eğer .... fiyat düşerse - bu bir gösterge mi?
Yani, şimdi profesyonel şebekeyi satmak gerekiyor.
Teşekkür ederim !
fiyat düşerse....
Almak veya satmak için bir faiz var mı?
Ve eğer .... fiyat düşerse - bu bir gösterge mi?
Yani, şimdi profesyonel şebekeyi satmak gerekiyor.
Teşekkür ederim !