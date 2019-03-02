FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 960

yurchenko :
ve çok yanlış. İtiraf ederim.
bu kadar, mini alışımı altınla kapattım
 
Myth63 :

yani direk oradaki golü söylüyorsun yooooo saçmalık ..... sonra yeni bir gol diyorsun yine saçma ...... (ve gol yine orda)

Sen kendin inanmıyorsun, bizim suçumuz ne? =) Neden bir tahmine ihtiyacınız var??? eğer hala saçmalıksa

kim isterse, yetkin bir şekilde sig'e uyum sağlayabilir ve sakince, sinirler olmadan risk olmadan% 50 yapabilir ...

Hep böyle olmuştur, birileri saçmalar ama birileri alıp dinler ve sen herkese uyan bir bedensin...
Pekala, aslında bir pound gibi bir saat gibi... Topu tutan herkes iyi arkadaşlardı =)

bunun üzerine =) artık uzun vadeli orta vadeli hedefler olmayacak.

 
Myth63 :
Ben gerçeği yayınlayacağımı söyledim ... zaten sinyaldeki hikaye ile. Bir göz at.
TAMAM. sabırsızlıkla bekliyorum...
 
Myth63 :

Pekala, aslında bir pound gibi bir saat gibi... Topu tutan herkes iyi arkadaşlardı =)

bunun üzerine =) artık uzun vadeli orta vadeli hedefler olmayacak.

Elbette olmayacak mı? ya da yine **********?!
 
Lesorub :

çubuk çektiklerinde, yüzde 70, bu da fiyatı saat yönünün tersine yönlendirecek

birisi göstergeyi yazsaydı, sadece bu geri dönüş bölgelerinden girmek mümkün olurdu

ve çalışıyorlar...


Farklı görüyorum: fiyat seviyeden ne kadar hızlı ve uzaklaşıyor, ayrıca bir gösterge nasıl oluşturulacağını düşünüyorum, hafta sonları yapabiliriz, burada asıl görev bu görevleri doğru bir şekilde oluşturmak ...

 
14:53 *Kongre Bütçe Ofisi, ABD Hazinesinin acil önlemler yoluyla borç limitinin Ekim veya Kasım'a kadar aşılmasına izin vermeyeceğini tahmin ediyor
14:51 *ABD Hazinesi, devlet tahvillerinin ihracını askıya alacak
14:50 *ABD ulusal borcu 16 Mart'ta tavana ulaşacak ve bunu önlemek için acil önlemler gerekiyor

14:48 *ABD Hazinesi, uzun sınırın aşılmamasını sağlamak için 13 Mart'ta "olağanüstü önlemler" uygulamaya başlayacak

ULAŞMIŞ!!!!

 
chepikds :

Farklı görüyorum: fiyat seviyeden ne kadar hızlı ve uzaklaşıyor, ayrıca bir gösterge nasıl oluşturulacağını düşünüyorum, hafta sonları yapabiliriz, burada asıl görev bu görevleri doğru bir şekilde oluşturmak ...

iyi kontrol et...

seviyeden sat:


 
kwinto :
Tahminleriniz neler? )))
 

veya satın alın:


