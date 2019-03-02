FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 960
ve çok yanlış. İtiraf ederim.
yani direk oradaki golü söylüyorsun yooooo saçmalık ..... sonra yeni bir gol diyorsun yine saçma ...... (ve gol yine orda)
Sen kendin inanmıyorsun, bizim suçumuz ne? =) Neden bir tahmine ihtiyacınız var??? eğer hala saçmalıksa
kim isterse, yetkin bir şekilde sig'e uyum sağlayabilir ve sakince, sinirler olmadan risk olmadan% 50 yapabilir ...
Pekala, aslında bir pound gibi bir saat gibi... Topu tutan herkes iyi arkadaşlardı =)
bunun üzerine =) artık uzun vadeli orta vadeli hedefler olmayacak.
Ben gerçeği yayınlayacağımı söyledim ... zaten sinyaldeki hikaye ile. Bir göz at.
çubuk çektiklerinde, yüzde 70, bu da fiyatı saat yönünün tersine yönlendirecek
birisi göstergeyi yazsaydı, sadece bu geri dönüş bölgelerinden girmek mümkün olurdu
ve çalışıyorlar...
Farklı görüyorum: fiyat seviyeden ne kadar hızlı ve uzaklaşıyor, ayrıca bir gösterge nasıl oluşturulacağını düşünüyorum, hafta sonları yapabiliriz, burada asıl görev bu görevleri doğru bir şekilde oluşturmak ...
14:48 *ABD Hazinesi, uzun sınırın aşılmamasını sağlamak için 13 Mart'ta "olağanüstü önlemler" uygulamaya başlayacak
ULAŞMIŞ!!!!
Farklı görüyorum: fiyat seviyeden ne kadar hızlı ve uzaklaşıyor, ayrıca bir gösterge nasıl oluşturulacağını düşünüyorum, hafta sonları yapabiliriz, burada asıl görev bu görevleri doğru bir şekilde oluşturmak ...
iyi kontrol et...
seviyeden sat:
veya satın alın: