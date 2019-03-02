FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 962
Tol, bir ustalık sınıfı göster! Kayıp gençlere yol gösterin! Bir şey için orta vadeli bir hedef belirleyin ve gülelim
Yakında programlama üzerine bir ana sınıf göstereceğim. Tüm MQL topluluğu için ilginç ve faydalı bir proje üzerinde çalışıyorum.
Ancak hedefler açısından, bu nankör bir görevdir. Her şeyi açık nedenlerle söyleyemem ve her şeyi anlatmazsam, herkes kendi tarzında anlayacaktır. Ve sonunda üzerlerine çamur dökecekler. Burası hep böyle. )))
Başka ne büyüme? İki gün önce trendin değiştiğini söylüyorum. Bunu kesin olarak biliyor. )))
Evet bilmiyor! Hala kaba bir analiz sistemine sahip.
Hedefler, tahminler ve açıklamalar olmadan. Şu anda sadece pound için rakamlar. ))) Dünün son raporu anlamında güncel. )))
Bildiğim kadarıyla, o kadar da ham değil. ;)))
Bana gösterdiklerine bakılırsa ... Daha iyi kalite elde ediyorum. Ne de olsa herkesin küçük bir sırrı olmalı, sır yoksa tüccar değilsin.
PS Demek istediğim, ikisini de karşılaştırdım.
Seninkini anlamıyorum :( Bu boş bir grafikten daha zor :(
1.5240 ciddi bir seviye, Mart'ta orada olabiliriz...
meslek mi değiştiriyorsun canım
Bugün Mart son kullanma tarihi, bu yüzden Nisan'ı izlemelisiniz. Son kullanma tarihi 2 Nisan olacak. )
ve ilerisi...
Çoğu zaman, doğru yönün pozitif takasa doğru olduğunu fark etti.
sebepsiz değil, Matroskin okla hindi yaptı ...